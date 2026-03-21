Csikszereda – Farul, 17:30, LIVE SCORE. Constănţenii vor să urce pe locul 2 în play-out

Meciul Csikszereda – Farul e în format LIVE SCORE pe AS.ro sâmbătă, de la ora 17:30. Înaintea acestui meci, Farul e pe locul 4 în play-out, cu 22 de puncte. Csikszereda e pe 6, cu 19 puncte. Cu o victorie, echipa antrenată de Ianis Zicu va urca pe locul 2 în play-out, la egalitate de puncte cu UTA. FCSB e lider, cu 27 de puncte.
În sezonul regular, Farul a învins-o în tur, cu 3-0, pe Csikszereda, apoi a fost învinsă surprinzător, cu 1-0, de echipa din Miercurea Ciuc. Csikszereda – Farul 1-0 s-a disputat în chiar ultima etapă a sezonului regular.
Echipe probabile:
Csikszereda (4-1-4-1): Pap – Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif – Vegh – Anderson, Veres, Bodo, Kleinheisler – Eppel Antrenor: Robert Ilyeș (suspendat)
Farul (4-3-3): R. Munteanu – D. Maftei, Larie, Marins, Pellegrini – Ramalho, Dican, Ganea – Grigoryan, Ișfan, Tănasă Antrenor: Ianis Zicu
Arbitru: Rareș Vidican // Asistenți: Ferencz Tunyogi și Ioan Corb
Arbitru VAR: Sorin Costreie // Asistent VAR: Valentin Porumbel
Rezervă: Roxana Timiș // Observator arbitri: Florin Hlincu
