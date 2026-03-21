Ofertă fabuloasă pentru Lorenzo Biliboc. Anunţul lui Daniel Pancu: “E numărul 1. E de 4-5 milioane”

Lorenzo Biliboc este acum jucătorul momentului pentru CFR Cluj. Daniel Pancu crede că atacantul merita şi el o convocare la echipa naţională a României.

“Dintre toți, din România, Biliboc este cel mai în formă. E numărul 1. (n.r. Va ajunge un jucător mare?) Are niște calități greu de găsit. A mai fost Tavi Popescu acum câțiva ani. Biliboc este un jucător foarte agresiv fără minge. Atacă spațiile. Rupe brazda sub el. Are, la antrenamente, parametri de campionate mari din Europa. Aici se face diferența. E foarte agresiv, asta are în plus față de Tavi Popescu”, astfel îl caracterizează Pancu pe jucătorul său.

Mai mult, el se aşteaptă ca Biliboc să facă obiectul unui transfer important în Europa. Crescut de Juventus, atacantul este cotat acum de Daniel Pancu la 5 milioane de euro, iar recent clubul a refuzat o ofertă venită pentru jucător, de 2,5 milioane de euro.

“Acum e de 4-5 milioane Biliboc. Îl ajută vârsta, asta face prețul. Știu că, în urmă cu o lună, vorbea cineva de 2 milioane și ceva. O echipă, nu din top 5, dar dintr-un campionat intermediar. Deci, acum o lună a fost discuția, undeva la 2,5 milioane. (n.r. Belgia, Olanda?), Da, de pe acolo”, a mai spus Pancu ppentru Fanatik.ro.