Mircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce”

Dan Roșu Publicat: 20 martie 2026, 12:31

Mircea Lucescu, într-o conferinţă de presă - Profimedia Images

Mircea Lucescu (80 de ani) a anunţat lotul pentru meciul crucial cu Turcia, care ne poate aduce cu un pas mai aproape de World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

România va întâlni Turcia în deplasare joi, pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru Mondiale. Dacă vor trece de echipa lui Montella, tricolorii vor juca finala pentru World Cup 2026 cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo.

Mircea Lucescu le-a pregătit şi surprize turcilor, precum Mihai Popa (CFR Cluj), Andrei Coubiş (U Cluj) şi Marius Coman (UTA Arad).

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Aflați pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav EISSAT și Ioan VERM

Programul României înainte de meciul cu Turcia

FRF a publicat programul României înaintea barajului cu Turcia. Naţionala se pregăteşte de semifinala “de foc” a barajului pentru calificarea la World Cup 2026, meciul de la Istanbul urmând să se dispute pe 26 martie, de la ora 19:00.

Mircea Lucescu a cerut ca meciurile din a doua etapă de play-off să se dispute începând cu ziua de joi, pentru a avea cât mai repede jucătorii care vor fi convocaţi sub comanda sa.

Tricolorii” se vor reuni astfel sâmbătă, pe 21 martie, în baza de la Mogoşoaia. Miercuri, naţionala lui Mircea Lucescu va pleca spre Istanbul, cu o zi înaintea meciului cu Turcia.

România va susţine un singur antrenament în Turcia, în seara de dinaintea partidei. O parte dintre “tricolorii” care au mari şanse să fie convocaţi, anume Andrei Raţiu, Ionuţ Radu, Dennis Man sau Răzvan Marin, vor sosi în cantonament luni, dat fiind faptul că au meciuri duminică, la echipele de club.

Loading ... Loading ...
