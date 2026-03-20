Mircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce”

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Aflați pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav EISSAT și Ioan VERM

Programul României înainte de meciul cu Turcia

FRF a publicat programul României înaintea barajului cu Turcia. Naţionala se pregăteşte de semifinala “de foc” a barajului pentru calificarea la World Cup 2026, meciul de la Istanbul urmând să se dispute pe 26 martie, de la ora 19:00.

Mircea Lucescu a cerut ca meciurile din a doua etapă de play-off să se dispute începând cu ziua de joi, pentru a avea cât mai repede jucătorii care vor fi convocaţi sub comanda sa.

Tricolorii” se vor reuni astfel sâmbătă, pe 21 martie, în baza de la Mogoşoaia. Miercuri, naţionala lui Mircea Lucescu va pleca spre Istanbul, cu o zi înaintea meciului cu Turcia.

România va susţine un singur antrenament în Turcia, în seara de dinaintea partidei. O parte dintre “tricolorii” care au mari şanse să fie convocaţi, anume Andrei Raţiu, Ionuţ Radu, Dennis Man sau Răzvan Marin, vor sosi în cantonament luni, dat fiind faptul că au meciuri duminică, la echipele de club.