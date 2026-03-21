Vrea titlul în Liga 1, dar riscă să primească interzis la cupele europene. Ce datorie trebuie plătită

CFR Cluj a intrat în lupta pentru titlu după victoria cu 1-0 în fața Rapidului de vineri seară. Are 3 puncte sub liderul Craiova, 1 punct sub Rapid și e la egalitate cu U Cluj. Însă CFR are mari probleme în afara terenului, fiind în pericol să nu poată juca în viitorul sezon al cupelor europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform iamsport, CFR Cluj riscă să nu primească licența pentru viitorul sezon al cupelor europene. Este obligată să plătească 250.000 de euro până la finalul acestei luni în cazul Louis Munteanu, iar restul datoriilor vor trebui plătite până la finalul lunii aprilie. Iuliu Mureșan e însă optimist.

„Situația din club este sub control. Avem probleme, nu vreau să intru în amănunte, dar este sub control. Reușim să gestionăm, reușim să plătim la timp. Reușim să rezolvăm problemele.

Dacă plătim sumele, nu sunt probleme. Nu știu, probabil că avem și la Louis Munteanu. Nu contează, eu am mare încredere că reușim să plătim. Întotdeauna rezolvăm prima urgență care vine. Dacă aveam 20 de milioane într-un cont, aș plăti să scăpăm de toate, dar, cum nu avem, plătim ce vine prima dată, ca să nu avem probleme” spune Iuliu Mureșan.

Pancu nu se gândește la probleme

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu, e resemnat în ceea ce privește situația financiară. El spune că jucătorii acceptă situația.