Adrian Mutu l-a taxat pe jucătorul Rapidului, după eșecul cu CFR: „Un transfer ratat”

Deși începuse bine play-off-ul, cu victorie în fața rivalei Dinamo, Rapid și-a arătat limitele vineri seară, când a fost învinsă cu scorul de 1-0 de către cei de la CFR Cluj.
În ciuda faptului că giuleștenii dau unul dintre cei mai importanți marcatori din campionatul României, Adrian Mutu este de părere că echipa suferă din punct de vedere ofensiv.
Adrian Mutu, dezamăgit de Elvir Koljic
Pentru un atacant, Elvir Koljic nu are cifre deloc impresionante în acest sezon la Rapid, formație care s-a bazat până acum doar pe golurile marcate de Alex Dobre.
Adrian Mutu a remarcat fragilitatea giuleștenilor din compartimentul ofensiv și a subliniat că aducerea atacantului bosniac este un transfer ratat de conducerea alb-vișinie.
„Cred că Paraschiv este într-o perioadă de adaptare la Rapid. Până acum, el în România nu a jucat la echipe importante. Cât despre Koljic, acesta a trecut pe la echipe importante și, așa cum vorbeam de el acum câteva luni, se dovedește că e un transfer neinspirat. (n.r. Este Koljic un transfer ratat după părerea ta?) Da, pentru că nu a ajutat Rapidul la pretențiile și speranțele pe care și le-au pus în el suporterii și clubul.
El nici la Craiova nu a avut perioade în care să marcheze pe bandă rulantă. Cu toate acestea, s-a pus multă încredere în el, dar din păcate el nu a dovedit acest lucru. Dacă nu mă înșel, cred că are 20 de meciuri fără gol. Nu face nicio diferență când intră. Un atacant, când ajunge la 20 de meciuri fără gol, asta e ceva rău.
Eu cred că, la începutul anului, așa cum au creionat echipa, nu le-a ieșit. Mă refer la compartimentul ofensiv, acolo unde trebuia îmbunătățit”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.
