Adrian Mutu l-a taxat pe jucătorul Rapidului, după eșecul cu CFR: „Un transfer ratat”

Daniel Işvanca Publicat: 21 martie 2026, 16:04

Comentarii
Elvir Koljic și Olimpiu Moruțan în meciul cu Dinamo

Deși începuse bine play-off-ul, cu victorie în fața rivalei Dinamo, Rapid și-a arătat limitele vineri seară, când a fost învinsă cu scorul de 1-0 de către cei de la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ciuda faptului că giuleștenii dau unul dintre cei mai importanți marcatori din campionatul României, Adrian Mutu este de părere că echipa suferă din punct de vedere ofensiv.

Adrian Mutu, dezamăgit de Elvir Koljic

Pentru un atacant, Elvir Koljic nu are cifre deloc impresionante în acest sezon la Rapid, formație care s-a bazat până acum doar pe golurile marcate de Alex Dobre.

Adrian Mutu a remarcat fragilitatea giuleștenilor din compartimentul ofensiv și a subliniat că aducerea atacantului bosniac este un transfer ratat de conducerea alb-vișinie.

„Cred că Paraschiv este într-o perioadă de adaptare la Rapid. Până acum, el în România nu a jucat la echipe importante. Cât despre Koljic, acesta a trecut pe la echipe importante și, așa cum vorbeam de el acum câteva luni, se dovedește că e un transfer neinspirat. (n.r. Este Koljic un transfer ratat după părerea ta?) Da, pentru că nu a ajutat Rapidul la pretențiile și speranțele pe care și le-au pus în el suporterii și clubul.

Reclamă
Reclamă

El nici la Craiova nu a avut perioade în care să marcheze pe bandă rulantă. Cu toate acestea, s-a pus multă încredere în el, dar din păcate el nu a dovedit acest lucru. Dacă nu mă înșel, cred că are 20 de meciuri fără gol. Nu face nicio diferență când intră. Un atacant, când ajunge la 20 de meciuri fără gol, asta e ceva rău.

Eu cred că, la începutul anului, așa cum au creionat echipa, nu le-a ieșit. Mă refer la compartimentul ofensiv, acolo unde trebuia îmbunătățit”, a declarat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Observator
Legătura dintre atacul iranian asupra Diego Garcia şi scutul antirachetă de la Deveselu
Estavana Polman, interviu eveniment: „Vreau să îmi închei cariera la Rapid!” Semnal de alarmă pentru handbalul românesc: „Îmi doresc o ligă corectă!” + Sfat pentru tinerele jucătoare: „Nu căutaţi doar banii”. Video exclusiv
Fanatik.ro
Estavana Polman, interviu eveniment: „Vreau să îmi închei cariera la Rapid!” Semnal de alarmă pentru handbalul românesc: „Îmi doresc o ligă corectă!” + Sfat pentru tinerele jucătoare: „Nu căutaţi doar banii”. Video exclusiv
16:58

Metaloglobus – Petrolul 1-0. Victorie pentru Florin Bratu! Se agită lupta în subsolul clasamentului
16:44

Liverpool, al zecelea eșec al sezonului în Premier League! Starul de 100 de milioane de euro a ieșit accidentat
16:39

Neluţu Varga a luat decizia în privinţa lui Daniel Pancu! Promisiunea făcută de patronul de la CFR Cluj: “Nu mai există aşa ceva”
16:34

Sistemul VAR va fi folosit la Wimbledon, pentru prima dată în istorie
16:31

Giovanni Becali a găsit vinovații, după ce Dinamo a ajuns la 5 eșecuri la rând. Avertisment pentru „câini”
16:21

Veste cruntă pentru Cristi Chivu! Jucătorul e OUT pentru meciul cu Fiorentina. Ar putea rata și convocarea la națională
Vezi toate știrile
1 Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat” 2 Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent” 5 BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce” 6 S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav