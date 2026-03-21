Mihai Stoica, deranjat de Mihai Pintilii. Dezvăluirile antrenorului l-au enervat: “El m-a atacat pe mine”

Radu Constantin Publicat: 21 martie 2026, 15:30

Mihai Stoica, deranjat de Mihai Pintilii. Dezvăluirile antrenorului l-au enervat: El m-a atacat pe mine

Mihai Pintilii dă mâna cu Mihai Stoica, înaintea unui meci / Profimedia

În momentul în care a plecat de la FCSB, Mihai Pintilii a făcut o serie de dezvăluiri legate de activitatea staff-ului medical. Mai exact, antrenorul a spus că Thomas Neubert (preparator fizixc) și pe Flavian Arămitu (medic) lipseau de la şedinţele de pregătire! Mai mult, el l-a şi sunat pe Mirel Rădoi, care a şi renunţat la Neubert!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica l-a taxat pe Pintilii, considerând că practic s-a simţit vizat de această dezvăluire, deoarece el a fost cel care a decis ca cei doi să nu fie prezenţi tot timpul la antrenamente.

“Alte declarații m-au deranjat pe mine. Când i-a atacat pe Thomas Neubert și pe Flavian Arămitu. Cumva, când a vorbit de programul pe care îl are medicul echipei noastre, el m-a atacat pe mine. Dar, fiecare își exprimă opiniile. Unde crede că s-a greșit. Când Mihai Pintilii va conduce un club de talia acestui club, atunci să ia deciziile care crede el că s-a impun.

E adevărat că i-am permis medicului să nu vină la toate antrenamentele, pentru că nu îmi permit să pierd un profesionist de calibrul medicului nostru. Este cel mai bun medic cu care am lucrat vreodată. Atâta timp cât, în timpul unui antrenament se poate întâmpla ceva, dar eu am asistent medical cu studii și cu cursul făcut la SMURD, la zi, atunci sunt de acord ca medicul să nu vină la toate antrenamentele. Pentru că el și atunci când operează poate fi contactat. Să spui că medicul nu vine în cantonamente, când noi, doi ani de zile, nu am făcut cantonamente, asta nu am înțeles-o”, a declarat Stoica, pentru Fanatik.ro.

Meme Stoica a precizat că fostul antrenor secund a avut în trecut declaraţii de apreciere la adresa medicului Flavian Arămitu.

Reclamă
Reclamă

“Înainte de a pleca Pinti și Eli (Charalambous), într-un anumit context a venit vorba de Flavian – la orice oră din zi și din noapte să fie. Și Pintii l-a lăudat pe medic. Așa este, de câte ori apelezi la el”, a mai spus managerul de la FCSB pentru sursa menţionată.

Reclamă
