S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova

Galeria lui Dinamo şi-a părăsit favoriţii pentru prima oară după mult timp, la finalul meciului cu Universitatea Craiova, 0-1. Ultraşii din Peluza Sud au recurs la un gest care spune totul despre tensiunea care există între cele două părţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După un sezon excelent care i-a făcut pe unii fani să se gândească chiar la titlu, a venit o serie de 5 înfrângeri, ultimele două fiind în primele două runde din play-off.

Ultraşii lui Dinamo au plecat de pe Arena Naţională imediat după final

Cea cu Craiova a fost cu atât mai dureroasă pentru ultraşi ţinând cont că echipa lor a avut parte de avantajul unui om în plus timp de o repriză, după eliminarea stupidă a lui Nicuşor Bancu.

Imediat după fluierul de final, majoritatea fanilor aflaţi în peluza de pe Arena Naţională nu a mai aşteptat să îşi salute jucătorii favoriţi şi au ales să plece de pe stadion.

Acest al cincilea eşec consecutiv a fost prea mult pentru ultraşi care îşi dau seama că şansele ca acest sezon să se încheie mai sus de locul 6 în play-off sunt scăzute. Dinamo e ultima acum şi a ajuns deja la 7 puncte de prima poziţie, ocupată chiar de Craiova.