S-au săturat de umilinţe! Ce a făcut galeria lui Dinamo la finalul meciului cu Craiova

Galeria lui Dinamo şi-a părăsit favoriţii pentru prima oară după mult timp, la finalul meciului cu Universitatea Craiova, 0-1. Ultraşii din Peluza Sud au recurs la un gest care spune totul despre tensiunea care există între cele două părţi.
După un sezon excelent care i-a făcut pe unii fani să se gândească chiar la titlu, a venit o serie de 5 înfrângeri, ultimele două fiind în primele două runde din play-off.
Ultraşii lui Dinamo au plecat de pe Arena Naţională imediat după final
Cea cu Craiova a fost cu atât mai dureroasă pentru ultraşi ţinând cont că echipa lor a avut parte de avantajul unui om în plus timp de o repriză, după eliminarea stupidă a lui Nicuşor Bancu.
Imediat după fluierul de final, majoritatea fanilor aflaţi în peluza de pe Arena Naţională nu a mai aşteptat să îşi salute jucătorii favoriţi şi au ales să plece de pe stadion.
Acest al cincilea eşec consecutiv a fost prea mult pentru ultraşi care îşi dau seama că şansele ca acest sezon să se încheie mai sus de locul 6 în play-off sunt scăzute. Dinamo e ultima acum şi a ajuns deja la 7 puncte de prima poziţie, ocupată chiar de Craiova.
Anunţul Jandarmeriei după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1
Jandarmii au aplicat 12 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.230 de lei, după meciul Dinamo – Universitatea Craiova. De asemenea, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 253 din Codul Penal al României.
Totodată, au fost aplicate 5 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.
