Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună

Mirel Rădoi a acceptat să vină la FCSB pentru a califica formația roș-albastră în preliminariile UEFA Conference League, însă tehnicianul ar fi luat deja și o decizie importantă de la instalarea pe banca echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, acesta a discutat deja cu primul transfer pe care FCSB îl va face la finalul acestui sezon, iar salariul este unul uriaș: 25.000 de euro pe lună.

Andrei Ivan, alesul lui Mirel Rădoi

Andrei Ivan a plecat cu scandal de la Universitatea Craiova la începutul acestui sezon, iar Mirel Rădoi îl certa public pe patronul Mihai Rotaru pentru faptul că a decis să îi rezilieze contractul fotbalistului.

Între timp, Ivan a ajuns în Grecia, acolo unde evoluează pentru cei de la Panserraikos, fiind sub contract cu gruparea elenă până la finalul stagiunii 2026/2027.

Potrivit gsp.ro, Rădoi a luat deja o decizie importantă în calitate de antrenor al FCSB-ului și ar fi luat legătura cu jucătorul evaluat la 800.000 de euro pentru ca acesta să vină din vară la campioana României.