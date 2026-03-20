Mirel Rădoi face primul transfer la FCSB! Gigi Becali îi dă salariu de 25.000 de euro pe lună

Mirel Rădoi a acceptat să vină la FCSB pentru a califica formația roș-albastră în preliminariile UEFA Conference League, însă tehnicianul ar fi luat deja și o decizie importantă de la instalarea pe banca echipei.
Concret, acesta a discutat deja cu primul transfer pe care FCSB îl va face la finalul acestui sezon, iar salariul este unul uriaș: 25.000 de euro pe lună.
Andrei Ivan, alesul lui Mirel Rădoi
Andrei Ivan a plecat cu scandal de la Universitatea Craiova la începutul acestui sezon, iar Mirel Rădoi îl certa public pe patronul Mihai Rotaru pentru faptul că a decis să îi rezilieze contractul fotbalistului.
Între timp, Ivan a ajuns în Grecia, acolo unde evoluează pentru cei de la Panserraikos, fiind sub contract cu gruparea elenă până la finalul stagiunii 2026/2027.
Potrivit gsp.ro, Rădoi a luat deja o decizie importantă în calitate de antrenor al FCSB-ului și ar fi luat legătura cu jucătorul evaluat la 800.000 de euro pentru ca acesta să vină din vară la campioana României.
Mai mult decât atât, sursa citată menționează că Ivan ar urma să primească un salariu lunar de 25.000 de euro, iar singurul aspect care stă în calea mutării este prima de instalare cerută de acesta: 150.000 de euro.
- 29 de ani are Andrei Ivan
- 4 goluri și un assist are acesta la Panserraikos
