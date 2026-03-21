Home | Formula 1 | „Antonelli este un rockstar” Toto Wolff dezvăluie strategia Mercedes din acest sezon

„Antonelli este un rockstar” Toto Wolff dezvăluie strategia Mercedes din acest sezon

Sebastian Ujica Publicat: 21 martie 2026, 15:25

Antonelli este un rockstar” Toto Wolff dezvăluie strategia Mercedes din acest sezon

George Russell și Kimi Antonelli, în Australia/ Profimedia

Mercedes a pornit ca din tun în acest sezon de Formula 1: piloții săi au terminat pe primele două poziții în ambele curse de până acum, iar mașina F1 W17 pare imbatabilă. Cum va gestiona Mercedes lupta dintre cei doi piloți? Toto Wolff a vorbit pe acest subiect lângă circuitul de la Franciacorta, acolo unde s-a întâlnit cu Antonelli și unde l-a privit pe fiul său, Jack, la o cursă de karting U10.

„Ca lider, am responsabilitatea întregii Mercedes, dar și a piloților. De aceea încerc să fiu, atunci când e nevoie, sever, un fel de părinte adoptiv, un antrenor și un sprijin psihologic. Mă străduiesc să le ofer lui Kimi și lui George aceleași oportunități. Anul acesta au la dispoziție o mașină foarte competitivă. Trebuie să continuăm să împingem pentru a obține cele mai bune rezultate posibile” a spus Toto Wolff, citat de Gazzetta dello Sport.

Wolf îl ridică în slăvi pe Antonelli

Șeful de la Mercedes l-a lăudat pe Antonelli, cel care a reușit în China să câștige pentru prima dată o cursă în Formula 1 și devine contender pentru titlul mondial.

„Eram conștient că Italia nu mai avusese o victorie în Formula 1 de mult timp (de la Marele Premiu al Malaeziei din 2006, cu Giancarlo Fisichella). Acum a apărut un pilot care este și un mic rockstar, are valori importante și un caracter foarte frumos. Are tot ce îi trebuie pentru a avea succes. Totuși, Kimi nu trebuie să fie supus unor presiuni excesive. Primul an în Formula 1 este întotdeauna o perioadă de creștere și dezvoltare. Se trece prin momente foarte bune, dar și prin altele mai dificile, așa cum i s-a întâmplat și lui. Rezultatele încep acum să apară, dar suntem pregătiți să facem față și altor dificultăți, dacă vor apărea. La 19 ani, este perfect normal” crede Wolff.

De ce a fost promovat Kimi?

Wolff le-a răspuns și celor care au pus la îndoială decizia de a-l promova pe Antonelli după plecarea lui Lewis Hamilton la Mercedes.

„Sunt în acest mediu de mulți ani și există mereu critici. Adesea vin de la cei care nu au toate informațiile. Nu sunt mulți piloți capabili să câștige totul încă din karting, așa cum a făcut Kimi. I-am urmărit îndeaproape evoluția, așa că nu am considerat niciodată o decizie riscantă să-l aduc direct la Mercedes. Singurul pericol în cazul tinerilor este să nu fie pregătiți să gestioneze presiunea din Formula 1, dar Antonelli a avut mereu în jurul său o structură excelentă și o familie model. Noi încercăm să-l ajutăm să crească într-un mediu de succes, iar mama și tatăl lui cunosc foarte bine motorsportul. Îi pot oferi sfaturi valoroase” a încheiat Wolff.

