Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii”

Istvan Kovacs a condus meciul dintre AS Roma şi Bologna, returul optimilor de finală Europa League. Bologna a obţinut calificarea în sferturi, la capătul unui meci nebun, care a avut nevoie de prelungiri. După 1-1 în tur, scorul pe Olimpico a fost 3-3 după 90 de minute. În minutul 111, Cambiaghi a devenit eroul celor de la Bologna, marcând golul calificării.

Kovacs nu a avut deloc o partidă uşoară la Roma. Meciul de pe Olimpico a fost primul condus de către centralul din Carei după scandalul uriaş de la Rapid – Dinamo 3-2, atunci când a fost criticat în termeni duri de formaţia din Ştefan cel Mare, dar şi de mai mulţi oameni din fotbalul românesc, după ce nu a văzut faultul lui Borza la Musi.

În meciul de joi seară, Istvan Kovacs a arătat 9 cartonaşe galbene şi a dictat două lovituri de la 11 metri. Foarte important de menţionat este faptul că ambele penalty-uri au fost acordate direct de către arbitrul român, fără să fie nevoie de intervenţia VAR.

“A fost foarte atent la episoadele petrecute în cele două careuri. A acordat penalty-urile fără să aibă nevoie de VAR”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport, care i-au acordat nota 6,5 lui Kovacs. “Freuler îl faultează pe Vaz, fără îndoială. E penalty”, au mai scris italienii, despre faza care a avut loc în minutul 69 şi a dus la reducerea de diferenţă dintre Roma şi Bologna.

Rămâne de văzut ce pedeapsă va primi Istvan Kovacs în Liga 1, după scandalul din Giuleşti. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat după scandalul de la derby-ul Rapid – Dinamo 3-2 că Istvan Kovacs “rămâne cel mai bun arbitru român din istorie”. Declaraţia şefului FRF a stârnit reacţii dure din partea lui Adrian Porumboiu şi a lui Ion Crăciunescu.