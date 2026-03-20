Home | Fotbal | Europa League | Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii”

Alex Masgras Publicat: 20 martie 2026, 8:45

Comentarii
Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: Fără dubii

Istvan Kovacs, în AS Roma - Bologna / Profimedia

Istvan Kovacs a condus meciul dintre AS Roma şi Bologna, returul optimilor de finală Europa League. Bologna a obţinut calificarea în sferturi, la capătul unui meci nebun, care a avut nevoie de prelungiri. După 1-1 în tur, scorul pe Olimpico a fost 3-3 după 90 de minute. În minutul 111, Cambiaghi a devenit eroul celor de la Bologna, marcând golul calificării.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kovacs nu a avut deloc o partidă uşoară la Roma. Meciul de pe Olimpico a fost primul condus de către centralul din Carei după scandalul uriaş de la Rapid – Dinamo 3-2, atunci când a fost criticat în termeni duri de formaţia din Ştefan cel Mare, dar şi de mai mulţi oameni din fotbalul românesc, după ce nu a văzut faultul lui Borza la Musi.

Istvan Kovacs, meci bun în Europa League! A dictat două penalty-uri în AS Roma – Bologna 3-4

În meciul de joi seară, Istvan Kovacs a arătat 9 cartonaşe galbene şi a dictat două lovituri de la 11 metri. Foarte important de menţionat este faptul că ambele penalty-uri au fost acordate direct de către arbitrul român, fără să fie nevoie de intervenţia VAR.

“A fost foarte atent la episoadele petrecute în cele două careuri. A acordat penalty-urile fără să aibă nevoie de VAR”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport, care i-au acordat nota 6,5 lui Kovacs. “Freuler îl faultează pe Vaz, fără îndoială. E penalty”, au mai scris italienii, despre faza care a avut loc în minutul 69 şi a dus la reducerea de diferenţă dintre Roma şi Bologna.

Rămâne de văzut ce pedeapsă va primi Istvan Kovacs în Liga 1, după scandalul din Giuleşti. Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat după scandalul de la derby-ul Rapid – Dinamo 3-2 că Istvan Kovacs “rămâne cel mai bun arbitru român din istorie”. Declaraţia şefului FRF a stârnit reacţii dure din partea lui Adrian Porumboiu şi a lui Ion Crăciunescu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Observator
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Care este “amenda” pe care o plătesc jucătorii de la FC Argeș când calcă pe bec: “Sunt obligați să vină cu eclere!”
Fanatik.ro
Care este “amenda” pe care o plătesc jucătorii de la FC Argeș când calcă pe bec: “Sunt obligați să vină cu eclere!”
9:31

Seară de vis pentru fotbalul englez. Premier League, la un pas de 5 locuri în UCL
9:20

Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”
9:18

Încă un record uriaş pentru marele LeBron James: meciul 1.611 în NBA
9:07

FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19.00) Rădoi caută prima victorie, dar echipa e decimată. Echipele probabile
8:54

Ce decizie a luat Istvan Kovacs în minutul 120+2 din Roma – Bologna 3-4! A fost imediat înconjurat de jucători
8:35

Gabriela Ruse, în turul 2 de la Miami. Urmează un duel de foc
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 3 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 4 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui 5 Au pierdut cu 2-7, s-au plâns de drumul de la vestiar și spun că-n Anglia nu se joacă așa: “Presezi, dar mingea dispare” 6 “O glumă proastă!” Danny Armstrong a atacat arbitrajul, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1: “L-am întrebat şi a râs”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav