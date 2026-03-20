Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”

Alex Masgras Publicat: 20 martie 2026, 9:20

Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: Excelent

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Ilie Dumitrescu a lăudat prestaţia lui Vladimir Screciu în meciul dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, câştigat de olteni cu 1-0. Formaţia din Bănie a revenit pe primul loc în Liga 1, cel puţin până la meciul dintre CFR Cluj şi Rapid, din etapa a doua a play-off-ului, care are loc vineri seară.

Săptămâna viitoare, România joacă în Turcia, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, iar Ilie Dumitrescu este de părere că Vladimir Screciu poate fi o variantă bună pentru duelul de la Istanbul.

Ilie Dumitrescu îl propune titular pe Vladimir Screciu în Turcia – România

Fostul internaţional român a apreciat evoluţia lui Screciu în meciul de pe Arena Naţională şi este de părere că jucătorul celor de la Universitatea Craiova poate fi folosit în linia de mijloc la meciul de la Istanbul:

“Sunt trei puncte imense. Au suferit și au câștigat dueluri. Repet, Rus, Romanchuk, bun jucători. Screciu a făcut un meci bun și poate să fie o soluție pentru echipa națională. A jucat excelent. Nu ca fundaș central, dar poate să fie folosit în linia de mijloc”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Pe 26 martie, tricolorii vor întâlni Turcia la Istanbul, pe terenul celor de la Besiktas. În cazul unui succes, România va juca în deplasare finala play-off-ului pentru calificarea la World Cup 2026, contra câtigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.

În acest sezon, Vladimir Screciu a evoluat în 39 de meciuri pentru Universitatea Craiova în toate competiţiile şi a marcat un gol în Liga 1.

  • 2 milioane de euro este cota de piaţă a lui Vladimir Screciu, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
Recomandări

Cine poate fi eroul României în meciul de baraj cu Turcia?

Citește și:
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
Ce pasiuni are noul fundaș de la Dinamo. Vorbește cu accent limba română și îl admiră pe Asasinul cu față de copil
Ce pasiuni are noul fundaș de la Dinamo. Vorbește cu accent limba română și îl admiră pe Asasinul cu față de copil
Încă un record uriaş pentru marele LeBron James: meciul 1.611 în NBA
FCSB – UTA Arad LIVE TEXT (19.00) Rădoi caută prima victorie, dar echipa e decimată. Echipele probabile
Ce decizie a luat Istvan Kovacs în minutul 120+2 din Roma – Bologna 3-4! A fost imediat înconjurat de jucători
Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii”
Gabriela Ruse, în turul 2 de la Miami. Urmează un duel de foc
„Era momentul să câștigăm” Rednic îi dă sfaturi lui Kopic: „Prea mulți tineri”
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 3 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 4 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui 5 Au pierdut cu 2-7, s-au plâns de drumul de la vestiar și spun că-n Anglia nu se joacă așa: “Presezi, dar mingea dispare” 6 Accidentare incredibilă în Liverpool – Galatasaray. Jucătorul, scos pe targă și dus la ambulanță
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav