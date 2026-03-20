Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”

Ilie Dumitrescu a lăudat prestaţia lui Vladimir Screciu în meciul dintre Dinamo şi Universitatea Craiova, câştigat de olteni cu 1-0. Formaţia din Bănie a revenit pe primul loc în Liga 1, cel puţin până la meciul dintre CFR Cluj şi Rapid, din etapa a doua a play-off-ului, care are loc vineri seară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Săptămâna viitoare, România joacă în Turcia, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026, iar Ilie Dumitrescu este de părere că Vladimir Screciu poate fi o variantă bună pentru duelul de la Istanbul.

Ilie Dumitrescu îl propune titular pe Vladimir Screciu în Turcia – România

Fostul internaţional român a apreciat evoluţia lui Screciu în meciul de pe Arena Naţională şi este de părere că jucătorul celor de la Universitatea Craiova poate fi folosit în linia de mijloc la meciul de la Istanbul:

“Sunt trei puncte imense. Au suferit și au câștigat dueluri. Repet, Rus, Romanchuk, bun jucători. Screciu a făcut un meci bun și poate să fie o soluție pentru echipa națională. A jucat excelent. Nu ca fundaș central, dar poate să fie folosit în linia de mijloc”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Pe 26 martie, tricolorii vor întâlni Turcia la Istanbul, pe terenul celor de la Besiktas. În cazul unui succes, România va juca în deplasare finala play-off-ului pentru calificarea la World Cup 2026, contra câtigătoarei dintre Slovacia şi Kosovo.