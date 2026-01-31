Rapid - "U" Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. "U" continuă lupta pentru play-off - Antena Sport

Închide meniul
Rapid – “U” Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. “U” continuă lupta pentru play-off

Dan Roșu Publicat: 31 ianuarie 2026, 12:04

Rapid – U Cluj LIVE TEXT (20:00). Giuleştenii pot trece pe primul loc. U continuă lupta pentru play-off

Jucătorii Rapidului sărbătoresc marcarea unui gol - Sport Pictures

Rapid şi U Cluj se întâlnesc în cel mai tare meci al etapei cu numărul 24 din Liga 1. Partida de pe Giuleşti va avea loc sâmbătă, de la ora 20.00, LIVE TEXT pe as.ro.

Rapid va trece pe primul loc în cazul în care se va impune în faţa Şepcilor Roşii. Giuleştenii sunt acum la doar un punct în spatele liderului Universitatea Craiova (46).

Rapid – U Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 20:00

De partea cealaltă, U Cluj are 36 de puncte, fiind pe locul 7, la egalitate cu Oţelul, echipa care ocupă ultima poziţie care duce în play-off şi pentru care luptă şi UTA, CFR sau FCSB.

Revenind la Rapid, acesta va fi meciul în care Olimpiu Moruţan va debuta pe Giuleşti. El a adunat deja primele minute pentru Rapid, în duelul cu UTA, fiind decisiv la golul victoriei feroviarilor.

“Da, sunt șanse ca Moruțan să fie titular, cum și alții pot să apară în primul 11. V-am spus, Moruțan e un jucător valoros pentru noi, dar el a demonstrat că poate să schimbe multe momente în joc și are calitate foarte mare”, a spus Gâlcă, la conferinţa de presă.

Rapid merge bine pe teren propriu

Pe teren propriu, Rapid a înregistrat şapte victorii, două egaluri şi două eşecuri. De partea cealaltă, U Cluj vine după 8 etape în care a suferit o singură înfrângere, 0-1 cu Dinamo.

În meciul tur, U Cluj şi Rapid au terminat la egalitate, 0-0.

Rapid – U Cluj | Echipele probabile

  • Rapid (4-2-3-1): Aioani – Manea, Ciobotariu, Bolgado, Borza – Keita, Christensen – Dobre, Moruțan, Petrila – Paraschiv
  • U Cluj (4-2-3-1): Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Coubiș, Chipciu – Codrea, Simion – Macalou, Drammeh, Gheorghiță – Postolachi
