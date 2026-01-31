Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: "Cu greu îmi găsesc cuvintele". Mesaj pentru Sabalenka - Antena Sport

Home | Tenis | Australian Open | Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: “Cu greu îmi găsesc cuvintele”. Mesaj pentru Sabalenka

Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: “Cu greu îmi găsesc cuvintele”. Mesaj pentru Sabalenka

Viviana Moraru Publicat: 31 ianuarie 2026, 13:27

Comentarii
Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: Cu greu îmi găsesc cuvintele. Mesaj pentru Sabalenka

Elena Rybakina, la Australian Open 2026/ Profimedia

Elena Rybakina a oferit prima reacţie, după ce s-a impus la Australian Open 2026. Ocupanta locului 5 WTA a învins-o pe Aryna Sabalenka, scor 6-4, 4-6, 6-4 şi şi-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după Wimbledon 2022.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elena Rybakina şi-a găsit cu greu cuvintele după finala spectaculoasă cu Aryna Sabalenka. Kazaha şi-a felicitat adversara, mărturisind că îşi doreşte să mai dispute şi alte finale cu liderul WTA.

Elena Rybakina, prima reacţie după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat Australian Open 2026

Elena Rybakina le-a mulţumit tuturor celor din echipa sa, cât şi organizatorilor de la Australian Open. Ea i-a adresat un mesaj special şi preşedintelui Federaţiei de Tenis din Kazahstan, despre care susţine că mereu a susţinut-o.

“E greu să-mi găsesc cuvintele acum, vreau să o felicit pe Aryna, ştiu că e dificil, sper că vom juca mai multe finale împreună. Felicitări şi echipei tale pentru treaba bună făcută împreună. Vreau să vă mulţumesc vouă pentru o atmosferă atât de frumoasă, a fost o bătălie, ne-aţi sprijinit pe amândouă.

Mulţumesc tuturor celor care au făcut acest turneu posibil, este într-adevăr Slam-ul fericit, mă simt foarte bine aici. Mulţumesc echipei mele, s-au petrecut multe lucruri, dar mă bucur că am reuşit acest lucru, vreau să continuăm la fel în acest an.

Reclamă
Reclamă

Sper că n-am uitat pe nimeni, şi sponsorilor mei le mulţumesc, preşedintelui Federaţiei din Kazahstan. Am avut alte câteva meciuri cu jucătoare din Kazahstan, sper să facem o treabă bună în continuare”, a declarat Elena Rybakina, conform eurosport.ro, după ce a câştigat Australian Open 2026.

Pentru succesul de la Australian Open, Elena Rybakina va fi recompensată cu o sumă fabuloasă, de 3,5 milioane de euro. Premiile din acest an de la Australian Open au crescut considerabil, câştigătoarea încasând cu 19% mai mult faţă de ediţia precedentă.

Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga finala masculină de la Australian Open?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Observator
Cea mai cumpărată marcă de maşini în România. Dacia, pe locul al doilea
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere
Fanatik.ro
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere
15:19
Trei transferuri la FCSB. Anunţul lui Elias Charalambous: “Unul e aproape să semneze”
14:49
Investiţia de 2.3 miliarde de dolari din spatele performanţei Elenei Rybakina
14:39
Situaţie incredibilă în Liga 1! Motivul pentru care un meci se desfăşoară fără VAR
14:37
Prima reacţie a lui Gigi Becali despre transferul pregătit la FCSB. Suma oferită: “Atât le dau, e treaba lor”
14:26
Octavian Popescu, alături de Denis Alibec la Farul? Răspunsul dat de echipa lui Gică Hagi
14:16
EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat
Vezi toate știrile
1 Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles” 2 Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 4 Gică Hagi l-a pus pe liber. I-a reziliat contractul 5 Inter şi Cristi Chivu şi-au aflat adversara din play-off-ul pentru optimile Champions League. Meci tare pentru Real Madrid 6 Gigi Becali a făcut praf doi jucători de la FCSB, după egalul cu Fenerbahce: “Cu din ăştia nu poţi”
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
E multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasateE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate