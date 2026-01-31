Elena Rybakina, copleşită de emoţii după succesul de la Australian Open: "Cu greu îmi găsesc cuvintele". Mesaj pentru Sabalenka - Antena Sport

Elena Rybakina a oferit prima reacţie, după ce s-a impus la Australian Open 2026. Ocupanta locului 5 WTA a învins-o pe Aryna Sabalenka, scor 6-4, 4-6, 6-4 şi şi-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după Wimbledon 2022.

Elena Rybakina şi-a găsit cu greu cuvintele după finala spectaculoasă cu Aryna Sabalenka. Kazaha şi-a felicitat adversara, mărturisind că îşi doreşte să mai dispute şi alte finale cu liderul WTA.

Elena Rybakina, prima reacţie după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka şi a câştigat Australian Open 2026

Elena Rybakina le-a mulţumit tuturor celor din echipa sa, cât şi organizatorilor de la Australian Open. Ea i-a adresat un mesaj special şi preşedintelui Federaţiei de Tenis din Kazahstan, despre care susţine că mereu a susţinut-o.

“E greu să-mi găsesc cuvintele acum, vreau să o felicit pe Aryna, ştiu că e dificil, sper că vom juca mai multe finale împreună. Felicitări şi echipei tale pentru treaba bună făcută împreună. Vreau să vă mulţumesc vouă pentru o atmosferă atât de frumoasă, a fost o bătălie, ne-aţi sprijinit pe amândouă.

Mulţumesc tuturor celor care au făcut acest turneu posibil, este într-adevăr Slam-ul fericit, mă simt foarte bine aici. Mulţumesc echipei mele, s-au petrecut multe lucruri, dar mă bucur că am reuşit acest lucru, vreau să continuăm la fel în acest an.