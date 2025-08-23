Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Botoşani – Csikszereda 3-1. Echipa lui Leo Grozavu s-a distrat. Ciucanii, 5 înfrângeri la rând - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Botoşani – Csikszereda 3-1. Echipa lui Leo Grozavu s-a distrat. Ciucanii, 5 înfrângeri la rând

FC Botoşani – Csikszereda 3-1. Echipa lui Leo Grozavu s-a distrat. Ciucanii, 5 înfrângeri la rând

Publicat: 23 august 2025, 20:59

Comentarii
FC Botoşani – Csikszereda 3-1. Echipa lui Leo Grozavu s-a distrat. Ciucanii, 5 înfrângeri la rând

Jucătorii de la FC Botoşani, în meciul cu Csikszereda / Sport Pictures

Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea ciucană Csikszereda, în etapa a şaptea din Superligă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazdele au deschis scorul în minutul 26, prin Enriko Papa, care a înscris din pasa lui Mailat. Oaspeţii au reuşit să trimită mingea în plasă în minutul 53, prin Dolny, dar arbitrul Horaţiu Feşnic a anulat golul.

FC Botoşani – Csikszereda 3-1

Echipa lui Grozavu a primit un penalty pe care Mitrov l-a transformat în minutul 75, iar în minutul 82 Bodişteanu a marcat şi el pentru gazde. Ciucanii au înscris golul de onoare, în minutul 85, când Bakos a stabilit scorul final, FC Botoşani – Csikszereda 3-1.

Moldovenii au 12 puncte şi se află pe locul 4 în clasament, în timp ce FK Csikszereda e ultima, a 16-a, cu un singur punct.

FC BOTOŞANI: Antesis – Ilaş, Charles Petro, G. Miron, Ţigănaşu – E. Papa (M. Bordeianu 46), Aldair Ferreira – G. Cîmpanu (Bodişteanu 66), Ongenda (A. Dumitru 84), Mailat (Mitrov 65) – Dumiter (Kovtalyuk 84). ANTRENOR: Leo Grozavu

Reclamă
Reclamă

CSIKSZEREDA: E. Pap – Andrezly, Hegedus, Palmeş, Ferenczi (Babati 79) – Paszka, Silzagyi – Dos Santos, Bodo (Bakos 79), B. Szabo (Szalay 68) – Dolny (Eppel 79). ANTRENOR: Robert Ilyeş

Cartonaşe galbene: Dumiter 2, G. Cîmpanu 33, E. Papa 42, Ţigănaşu 90+2 / Paszka 23

Arbitri: Horaţiu Feşnic – Valentin Avram, Alexandru Cerei

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Arbitri VAR: Szabolcs Kovacs – Andrei Antonie

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Ianis Hagi în fotbalul din Turcia, dacă se va transfera la Karagumruk?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Pensia infimă pe care o are Valentin Ceaușescu: „E foarte sărac!”. Câți bani încasează lunar creatorul Stelei 86
Fanatik.ro
Pensia infimă pe care o are Valentin Ceaușescu: „E foarte sărac!”. Câți bani încasează lunar creatorul Stelei 86
20:55
LIVE SCORENicolae Stanciu e titular în Genoa – Lecce. Dennis Man, schimbat la pauză în PSV – Groningen
20:44
LIVE SCOREPremier League, etapa 2: Arsenal – Leeds se joacă acum. Gyokeres, primul gol în EPL. Toate rezultatele
20:39
Decizia radicală luată de turci, înainte de Universitatea Craiova – Istanbul Başakşehir
20:08
Robert Badea a cucerit medalia de bronz la 400m mixt, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni
19:04
Un club din Arabia Saudită forțează transferul unui star din Liga Portugal! Detalii de la negocieri
18:48
Tottenham, noul coşmar al lui Pep Guardiola! Statistica îi dă fiori antrenorului de la Manchester City
Vezi toate știrile
1 Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui 2 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 3 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 4 Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron 5 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 6 Probleme pentru Dan Petrescu. Ce se întâmplă, de fapt, după demisia de la CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron