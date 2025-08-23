FC Botoşani – Csikszereda 3-1. Echipa lui Leo Grozavu s-a distrat. Ciucanii, 5 înfrângeri la rând - Antena Sport

Jucătorii de la FC Botoşani, în meciul cu Csikszereda / Sport Pictures

Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea ciucană Csikszereda, în etapa a şaptea din Superligă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazdele au deschis scorul în minutul 26, prin Enriko Papa, care a înscris din pasa lui Mailat. Oaspeţii au reuşit să trimită mingea în plasă în minutul 53, prin Dolny, dar arbitrul Horaţiu Feşnic a anulat golul.

FC Botoşani – Csikszereda 3-1

Echipa lui Grozavu a primit un penalty pe care Mitrov l-a transformat în minutul 75, iar în minutul 82 Bodişteanu a marcat şi el pentru gazde. Ciucanii au înscris golul de onoare, în minutul 85, când Bakos a stabilit scorul final, FC Botoşani – Csikszereda 3-1.

Moldovenii au 12 puncte şi se află pe locul 4 în clasament, în timp ce FK Csikszereda e ultima, a 16-a, cu un singur punct.

FC BOTOŞANI: Antesis – Ilaş, Charles Petro, G. Miron, Ţigănaşu – E. Papa (M. Bordeianu 46), Aldair Ferreira – G. Cîmpanu (Bodişteanu 66), Ongenda (A. Dumitru 84), Mailat (Mitrov 65) – Dumiter (Kovtalyuk 84). ANTRENOR: Leo Grozavu