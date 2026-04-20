FC Botoșani – Metaloglobus 3-2. Echipa lui Marius Croitoru, la un punct de liderul din play-out

FC Botoșani s-a impus în duelul contra nou promovatei Metaloglobus București, într-un meci din cadrul etapei a cincea de play-out. Formația antrenată de Florin Bratu tremură pentru retrogradarea directă, după ce a înregistrat a treia înfrângere la rând.

Deși „lanterna roșie” a deschis scorul pe Municipalul din Botoșani, oaspeții nu au avut forța de a ține de rezultat și au încasat trei goluri până la finalul partidei.

Metaloglobus, 3 înfrângeri la rând în play-out

La prima participare pe prima scenă a fotbalului românesc, Metaloglobus București este tot mai aproape de retrogradarea directă în Liga 2, după eșecul înregistrat pe terenul celor de la FC Botoșani.

Gruparea antrenată de Florin Bratu începuse excelent disputa de pe terenul moldovenilor, reușind să deschidă scorul prin Florin Purece, din minutul 2.

Din păcate, Ongenda a restabilit egalitatea înainte de pauză (min. 42), iar scorul a fost dus la 2-1 de Sebastian Mailat (min. 55), care a punctat din lovitură de la 11 metri. Zoran Mitrov a risipit orice emoție în minutul 72, fiind servit excelent de Ongenda. Scorul final al partidei a fost stabilit de Visic în prelungiri.