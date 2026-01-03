FCSB a anunțat ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș. Propunerea refuzată de veteranul roș-albaștrilor - Antena Sport

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș, jucător care intrase în dizgrațiile lui Gigi Becali. Veteranul de 36 de ani va continua până la urmă la roș-albaștri până în vară, în ciuda criticilor aduse de patronul clubului.

Vlad Chiricheș a fost de-a lungul timpului un jucător care a însemnat enorm pentru FCSB, însă în acest sezon prestațiile sale au fost sub așteptările lui Gigi Becali. După ce de-a lungul acestui sezon jucătorul din defensivă a fost scos și după introdus din nou pe listele FCSB-ului pentru diverse competiții, viitorul său la club părea incert.

Vlad Chiricheș continuă până la finalul sezonului

Mihai Stoica a venit recent cu un anunț legat de viitorul lui Vlad Chiricheș și a declarat că fotbalistul de 36 de ani își va aduce la bun sfârșit contractul care îi expiră în 2026. În plus, președintele CA de la FCSB a dezvăluit și ce propunere i-a făcut veteranului, și anume să realizeze cursul care să îi permită să devină ulterior director sportiv.

“Chiricheș rămâne până la sfârșitul contractului, vine în cantonament. Eu i-am oferit șansa de a face cursul de director sportiv, acum, în paralel cu cariera de fotbalist.

A zis că se gândește, apoi că nu vrea. Vrea să devină antrenor, probabil va face și el școala de antrenori. Toți vor să devină antrenori, sunt salariile mai mari“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.