Suma uriaşă pe care a adunat-o din tenis Sorana Cîrstea în 2026! S-a îmbogăţit după Roland Garros

Dan Roșu Publicat: 2 iunie 2026, 13:38

Sorana Cîrstea - Profimedia Images

Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturile de finală de la Roland Garros, unde a fost eliminată de Mirra Andreeva, 0-6, 3-6, în mai puţin de o oră. Totuşi, pentru accederea în sferturi, ea a fost recompensată cu nu mai puţin de 545.000 de euro.

Suma uriaşă se adaugă la mica avere pe care Sorana a făcut-o în urma unui 2026 senzaţional, în care a câştigat Transylvania Open, a ajuns în turul 3 la Indian Wells, în semifinale la Rouen şi Roma şi în sferturi la Roland Garros.

Sorana Cîrstea a câştigat 1.5 milioane de dolari în 2026

Astfel, în primele cinci luni ale anului 2026, jucătoarea de 36 de ani de pe locul 18 mondial a pus mâna pe 1.525.000 de dolari. În total, de la începutul carierei, Sori a obţinut premiile din tenis aproape 12 milioane de dolari.

Ea este pe locul doi în acest top dintre jucătorii şi jucătoarele din istoria României. Pe prima poziţie se află Simona Halep, care a adunat din tenis peste 40 de milioane de dolari, fiind pe locul 5 în istoria tenisului.

Câţi bani a câştigat Sorana Cîrstea în 2026

  • Brisbane – optimi – 19.909 dolari
  • Australian Open – tur 2 – 158.330 dolari
  • Transylvania Open – campioană – 37.390 dolari
  • Dubai – optimi – 49.250 dolari
  • Indian Wells – tur 3 – 61.865 dolari
  • Miami – optimi – 105.720 dolari
  • Linz – sferturi – 35.069
  • Rouen – semifinală – 12.331 dolari
  • Madrid – tur 3 – 63.765 dolari
  • Roma – semifinală – 347.994 dolari
  • Roland Garros – optimi – 634.000 dolari

Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la Roland Garros

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi favorită 18, a fost învinsă, marţi, în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Meciul a durat 56 de minute.

Mirra Andreeva şi Sorana Cîrstea au mai fost adversare o dată, în sferturi la Linz, tot în 2026. Şi atunci, Andreeva s-a impus, scor 7-6 (4), 4-6, 6-2.

