Giovanni Becali încercă transferul internaţionalul român: “Am primis mesaj de la directorul sportiv”

Mihai Alecu Publicat: 2 iunie 2026, 12:00

Giovanni Becali vorbeşte despre viitorul lui Andrei Borza.

Giovanni Becali, cunoscutul agent de jucători, a dezvăluit că încearcă să-l vândă pe unul dintre fotbaliştii români care are o cotă foarte bună şi o cotă de piaţă de 4 milioane de euro.

Andrei Borza, fundaşul stânga crescut la Viitorul Constanţa, care este acum la Rapid, ar putea pleca de la formaţia giulteşteană în această vară, iar omul care se ocupă de destinele lui a vorbit despre dorinţa pe care o are.

Giovanni Becali speră să-l vândă pe Andrei Borza şi dezvăluie discuţia avută cu oficialul lui Lecce

Cunoscutul impresar spune că a discutat recent cu directorul sportiv de la Lecce, echipă care a scăpat de retrogradare şi va juca şi anul viitor în Serie A, iar Giovanni Becali speră să ducă jucători la gruparea italiană.

„Sper să îl vindem pe Borza. Am primit un mesaj de la directorul sportiv al lui Lecce. Zice: ‘Dragă Giovanni, spune-i și lui Victor. Vreau să celebrez cu voi faptul că m-am salvat. Sunteți prietenii mei. A fost o luptă grea, dar acum vreau să mă odihnesc. Când voi reveni, vreau să dau totul, să mor pe teren’.

El mi-a dat mesajul acesta că îl interesează să ia jucători. I-am răspuns că îi mulțumim și îl felicităm și eu și fratele meu. I-am spus că îl salut și că mă poate chema când vrea, dacă cumva e vreun jucător interesant din partea mea”, a spus Giovanni Becali la Fanatik.

Daniel Pancu vrea să facă schimbări la Rapid

Noul antrenor de la Rapid are planuri mari pentru echipa la care a evoluat în trecut şi mai mulţi jucători ar putea pleca de la trupa bucureşteană. Deja şi-au făcut bagajele Elvir Koljic sau Jakub Hromada, în timp ce Daniel Paraschiv urmează să se întoarcă la Real Oviedo, de unde a fost împrumutat.

Un mare semn de întrebare este cu privire la Cristi Manea, cel care mai are contract cu giuleştenii însă pare că nu va mai continua şi în sezonul viitor. Daniel Pancu ar putea să renunţe inclusiv la Alex Dobre.

