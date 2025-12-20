George Pușcaș și Nicolae Stanciu nu sunt "ținte" pentru Rapid. Cum a explicat Costel Gâlcă - Antena Sport

Costel Gâlcă a vorbit înaintea derby-ului dintre Rapid și FCSB despre întăririle pe care și le dorește la echipă în perioada de mercato de iarnă. Antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre posibilitatea ca George Pușcaș și Nicolae Stanciu să ajungă în vestiarul său și s-a arătat extrem de reticent în privința ambelor mutări.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB și Rapid se întâlnesc duminică în derby-ul etapei cu numărul 21 din Liga 1, iar alb-vișiniii au susținut conferința de presă premergătoare duelului de pe Arena Națională. Costel Gâlcă, antrenorul formației de sub podul Grant, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor și a adresat subiectul transferurilor.

Pușcaș și Stanciu, misiune imposibilă pentru Rapid

Tehnicianul de 53 de ani a spus pe ce poziții și-ar mai dori jucători pentru a-și întări lotul, după care a vorbit cu nume și prenume despre George Pușcaș și Nicolae Stanciu. Gâlcă a spus că atacantul de națională cere un salariu prea mare pentru a putea veni în Giulești, declarația fiind făcută la scurt timp după ce s-a aflat ce pretenții are vârful.

În ceea ce îl privește pe mijlocașul de la Genoa, antrenorul Rapidului anticipează că Stanciu va rămâne în Italia chiar dacă se va despărți de “grifoni”. Pușcaș e liber de contract din vară după despărțirea de Bodrumspor, în timp ce Stanciu nu a confirmat la trupa “rossoblu”.

“Îmi doresc jucători. Sper să putem aduce jucători în această iarnă pentru a ne bate pentru obiective. Mi-aș dori întăriri pe mai multe poziții. La mijloc aș vrea doi jucători și doi atacanți mi-aș dori. Poate și o extremă, sunt mai multe poziții.