FCSB, gata să facă încă două transferuri: "Fotbalişti, nu jucători! Felicit conducerea" - Antena Sport

FCSB l-a adus în această iarnă pe Andre Duarte, iar Gigi Becali a anunţat marţi seară transferul lui Ofri Arad, jucător care a evoluat în Champions League la Kairat Almaty.

Perioada de mercato a roş-albaştrilor nu se încheie aici. Gheorghe Mustaţă, liderul Peluzei Roş-Albastre, a dezvăluit că FCSB se pregăteşte să aducă alţi doi “fotbalişti”.

Gheorghe Mustaţă a anunţat că FCSB este gata să mai aducă doi jucători: “Nu sunt români”

Mai mult, Mustaţă a ţinut să îl felicite pe Gigi Becali pentru faptul că nu mai dezvăluie numele jucătorilor pe care vrea să îi aducă la FCSB înainte ca aceste transferuri să se materializeze, deoarece preţurile acestor jucători explodau de fiecare dată când intenţiile lui Becali erau cunoscute:

“Stați liniștiți. Am sursele mele și știu că mai vin cel puțin doi fotbaliști. Nu jucători, fotbaliști, de aceea mai durează puțin negocierile. Nu sunt români, dar nici nu pot spune despre cine e vorba.

Chiar felicit conducerea că nu mai spune înainte numele jucătorului dorit, pentru ca prețul exploda mereu. La ce jucători știu că vin, stau liniștit și în acest sezon”, a declarat Gheorghe Mustaţă, la Templul Sportului.