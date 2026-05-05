Reacţia lui Victor Angelescu după ce s-a scris că Daniel Pancu îl va înlocui la Rapid pe Costel Gâlcă!

Bogdan Stănescu Publicat: 5 mai 2026, 19:40

Victor Angelescu, într-o conferință de presă / Sport Pictures

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, a reacţionat după ce s-a scris că Daniel Pancu (48 de ani) îl va înlocui pe Costel Gâlcă (54 de ani) pe banca giuleştenilor, la finalul sezonului.

Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) a confirmat că Daniel Pancu va veni la Rapid. Totuşi, Victor Angelescu a negat că Rapid ar fi negociat cu Pancu.

Victor Angelescu: “Nu am negociat nimic cu Pancu”

“Nu doar că nu am negociat nimic cu Pancu, dar nu am inițiat discuții cu niciun antrenor, deci nu aveam cum să ajungem la niciun acord din moment n-am vorbit cu nimeni.

Am mai explicat, o fac din nou. Avem un contract cu Costel Gâlcă, o înțelegere în care e prevăzut că, dacă Rapid prinde cupele europene, automat contractul se prelungește încă un an.

Apropo de Pancu, din ce am citit în presă, și el are un contract asemănător cu CFR, adică, dacă va prinde Europa, i se prelungește automat, iar CFR e foarte bine plasată pentru a fi cel puțin în Conference League”, a declarat Victor Angelescu pentru golazo.ro.

Rapid e, în acest moment, în afara locurilor de Conference League. Giuleştenii sunt pe 5, cu 32 de puncte, la 2 puncte în spatele lui Dinamo. CFR Cluj e pe locul 3, poziţie ce duce direct în preliminariile Conference League. Ardelenii au 40 de puncte, cu 6 peste Dinamo şi cu două sub rivala din Cluj, U. Lider e Universitatea Craiova, cu 45 de puncte.

Rapid mai are de jucat în play-off cu U Cluj, în deplasare, cu FC Argeş, tot în deplasare şi cu Universitatea Craiova, acasă, în ultima etapă.

CFR Cluj va juca etapa viitoare acasă, cu liderul Universitatea Craiova, apoi cu Dinamo, în deplasare şi va încheia campionatul cu un meci de acasă disputat cu FC Argeş.

