Boston Celtics - Los Angeles Lakers 111-89. Jalen Brown s-a distrat cu Lakers pentru a doua oară în acest sezon - Antena Sport

Boston Celtics s-a impus fără prea mari emoţii în meciul de pe terenul lui Los Angeles Lakers, scor 111-89, LIVE în AntenaPLAY. Meciul a fost tranşat de Celtics încă din sfertul al doilea, Lakers stând aproape doar în primul act.

Jalen Brown a fost cel mai bun marcator, cu 32 puncte, a doua oara în acest sezon când înscrie cel puţin 30 contra lui Lakers, iar Payton Pritchard, venit de pe bancă a şaptea oară la rând după 48 de titularizări, a strâns 30 puncte cu 6/9 la trei puncte.

Boston Celtics – Los Angeles Lakers 111-89

Pentru Lakers, Doncic a strâns 25 puncte, LeBron James 20 şi Austin Reaves 15, aceasta fiind abia a 12-a oară când cei trei sunt toţi apţi în acelaşi timp pentru antrenorul JJ Redick.

Înainte de meci a fost dezvelită statuia legendarului Pat Riley, campion ca jucător cu Lakers în 1972 şi antrenor al echipei între 1981 şi 1990 când a dus-o în opt finale NBA, patru câştigate. De altfel, Riley, actualmente preşedinte la Miami Heat, a fost primul antrenor care a învins marea rivală intr-o finală, în 1985. Până atunci, Celtics aveau şapte din şapte în ultimul act contra lui Lakers.

În pauză, Magic Johnson a făcut prezentarile pentru public, mulţi dintre jucătorii antrenaţi de Riley în anii ‘80, precum Kareem Abdul-Jabaar, James Worthy, Jamal Wilks sau Byron Scott, coborând pe parchet pentru a îi fi alături la discursul ţinut în faţa fanilor. Riley a spus că el nu consideră că a fost “iconic”, ci că a avut norocul de a fi o parte importantă din ceva foarte mare şi că nu s-ar fi gândit niciodată ca un puşti născut într-un orăşel din statul New York va ajunge să îşi aibă viaţa legată şi să îşi pună amprenta pe un oraş precum Los Angeles.