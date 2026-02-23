Boston Celtics - Los Angeles Lakers 111-89. Jalen Brown s-a distrat cu Lakers pentru a doua oară în acest sezon - Antena Sport

Boston Celtics s-a impus fără prea mari emoţii în meciul de pe terenul lui Los Angeles Lakers, scor 111-89, LIVE în AntenaPLAY. Meciul a fost tranşat de Celtics încă din sfertul al doilea, Lakers stând aproape doar în primul act.
Jalen Brown a fost cel mai bun marcator, cu 32 puncte, a doua oara în acest sezon când înscrie cel puţin 30 contra lui Lakers, iar Payton Pritchard, venit de pe bancă a şaptea oară la rând după 48 de titularizări, a strâns 30 puncte cu 6/9 la trei puncte.
Boston Celtics – Los Angeles Lakers 111-89
Pentru Lakers, Doncic a strâns 25 puncte, LeBron James 20 şi Austin Reaves 15, aceasta fiind abia a 12-a oară când cei trei sunt toţi apţi în acelaşi timp pentru antrenorul JJ Redick.
Înainte de meci a fost dezvelită statuia legendarului Pat Riley, campion ca jucător cu Lakers în 1972 şi antrenor al echipei între 1981 şi 1990 când a dus-o în opt finale NBA, patru câştigate. De altfel, Riley, actualmente preşedinte la Miami Heat, a fost primul antrenor care a învins marea rivală intr-o finală, în 1985. Până atunci, Celtics aveau şapte din şapte în ultimul act contra lui Lakers.
În pauză, Magic Johnson a făcut prezentarile pentru public, mulţi dintre jucătorii antrenaţi de Riley în anii ‘80, precum Kareem Abdul-Jabaar, James Worthy, Jamal Wilks sau Byron Scott, coborând pe parchet pentru a îi fi alături la discursul ţinut în faţa fanilor. Riley a spus că el nu consideră că a fost “iconic”, ci că a avut norocul de a fi o parte importantă din ceva foarte mare şi că nu s-ar fi gândit niciodată ca un puşti născut într-un orăşel din statul New York va ajunge să îşi aibă viaţa legată şi să îşi pună amprenta pe un oraş precum Los Angeles.
Baschetul din NBA continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă dimineaţă, de la ora 04:30, va avea loc meciul dintre Denver Nuggets şi Oklahoma City Thunder. Duminică dimineaţă, de la ora 03:30, se va juca partida dintre Los Angeles Lakers şi Golden State Warriors.
