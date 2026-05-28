FCSB pregăteşte “cel mai scump transfer din istoria clubului”. Impresarul confirmă: “E top pentru România”

FCSB este foarte aproape de un nou transfer, de 1 milion de euro, după ce conducerea campioanei României a făcut o ofertă oficială pentru mijlocașul sârb Stefan Pirgic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”FCSB îl vrea. Va fi cel mai scump transfer din istoria clubului”, au scris jurnaliştii sârbi.

Şi impresarul care a intermediat afacerea, Zvonko Milojkovic, crede că FCSB e foarte aproape de a ajunge la un acord cu Stefan Pirgic.

”E un fotbalist de top. Sunt şanse de 80 la sută pentru transfer. Are fizic bun, tehnică, viteză, are forţă. E top pentru România. E un super fotbalist, o să vedeţi. De ce nu îl iau Steaua Roşie şi Partizan? Păi vedeţi că ei au fotbalişti de 10-12-15 milioane acolo, pe acele poziţii”, a spus Zvonko Milojkovic pentru Prima Sport.

Mijlocaşula bifat 34 de apariţii în acest sezon în prima ligă sârbă şi a marcat 4 goluri.