OFICIAL | Arbitrul acuzat că ţine cu FCSB, delegat pentru barajul cu Dinamo

CCA a anunţat oficial cine o să arbitreze meciul dintre Dinamo şi FCSB, barajul de calificare în Conference League ce se dispută vineri, de la ora 20:30.

Kyros Vassaras a decis să-l trimită pe Marian Barbu să împartă dreptatea la duelul de pe Arcul de Triumf, iar în camera VAR urmează să se afle Adrian Cojocaru.

Dinamo a avut mari probleme în acest sezon în play-off cu arbitrajele. Formaţia condusă de Zeljko Kopic a fost dezavantajată, consideră şefii grupării, la partidele cu Rapid, din Giuleşti, la duelul de acasă, cu U Cluj, şi la meciul din Bănie, cu Universitatea Craiova.

În acest context, Andrei Nicolescu a vorbit despre problemele avute şi a cerut public arbitraje corecte. Acum, CCA a hotărât să-l trimită pe Marian Barbu la partida dintre Dinamo şi FCSB. Acesta o să fie ajutat la cele două tuşe Imre Bucși și Alexandru Corb, iar al patrulea oficial o să fie George Găman. În camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru și Ovidiu Artene.

Marian Barbu, acuzat că ţine cu FCSB de Sorin Cârţu

Marian Barbu a fost apreciat de specialişti pentru prestaţiile din acest sezon, fiind delegat chiar şi pentru finala Cupei României, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Totuşi, în trecut acesta a fost acuzat că are simpatii pro FCSB de către Sorin Cârţu.