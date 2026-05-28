OFICIAL | Arbitrul acuzat că ţine cu FCSB, delegat pentru barajul cu Dinamo

Mihai Alecu Publicat: 28 mai 2026, 15:33

CCA a anunţat oficial cine o să arbitreze meciul dintre Dinamo şi FCSB, barajul de calificare în Conference League ce se dispută vineri, de la ora 20:30.

Kyros Vassaras a decis să-l trimită pe Marian Barbu să împartă dreptatea la duelul de pe Arcul de Triumf, iar în camera VAR urmează să se afle Adrian Cojocaru.

Dinamo a avut mari probleme în acest sezon în play-off cu arbitrajele. Formaţia condusă de Zeljko Kopic a fost dezavantajată, consideră şefii grupării, la partidele cu Rapid, din Giuleşti, la duelul de acasă, cu U Cluj, şi la meciul din Bănie, cu Universitatea Craiova.

În acest context, Andrei Nicolescu a vorbit despre problemele avute şi a cerut public arbitraje corecte. Acum, CCA a hotărât să-l trimită pe Marian Barbu la partida dintre Dinamo şi FCSB. Acesta o să fie ajutat la cele două tuşe Imre Bucși și Alexandru Corb, iar al patrulea oficial o să fie George Găman. În camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru și Ovidiu Artene.

Marian Barbu, acuzat că ţine cu FCSB de Sorin Cârţu

Marian Barbu a fost apreciat de specialişti pentru prestaţiile din acest sezon, fiind delegat chiar şi pentru finala Cupei României, dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Totuşi, în trecut acesta a fost acuzat că are simpatii pro FCSB de către Sorin Cârţu.

“La ultima partidă pe care am avut-o… concluzia pe care am tras-o pentru tot restul fotbalului este că, pentru mine, Barbu ăsta, de la Brașov, este un simpatizant al FCSB. Pentru că nu întâmplător apari la anumite partide. Era o partidă foarte dificilă atunci, erau după periplul ăla european cu multe meciuri, era al patrulea sau al cincilea meci în două săptămâni și trebuia cineva să protejeze.

Se caută. Nu trebuie neapărat să fii superdeștept sau deștept în ceea ce înseamnă subteranul fotbalului ca să poți să îți dai seama de niște lucruri care s-au întâmplat sau se pot întâmpla. E simplu!”, declara Cârţu în 2025.

