Radu Constantin Publicat: 28 mai 2026, 15:07

Marius Baciu, replică pentru Victor Piţurcă după ce i-a spus că este antrenor doar cu numele
Victor Pițurcă a declarat despre Marius Baciu că: “este antrenor doar cu numele”. Nu este singurul fotbalul românesc care a catalogat numirea lui de faţadă, iar cel care ar face echipa ar fi Gigi Becali.

Întrebat în cadrul unei conferinţe de presă dacă este deranjat de afirmaţia lui Piţurcă, Marius Baciu a vorbit despre fostul selecţioner.

„Nea Piți e un om deosebit pentru mine, experiența dânsului. Chiar nu contează ce spune dânsul. Iau doar ce e foarte bun din ce a spus, n-am cum să nu-i mulțumesc pentru ceea ce eu însemn. El m-a debutat la echipa națională de juniori, m-a luat de la tineret de la Sibiu. Eu cu astea rămân.

Am nevoie și trebuie să demonstrez. Sunt și oameni care mă încurajează foarte mult și ne sunt aproape. Ce pot să spun acum de nea Piți. Spune ce simte și foarte bine că face așa. Dacă voi fi analizat, sper să fiu analizat în funcție de cum arată echipa, nu răutatea. Partea asta de răutate nu prea îmi place. Atunci mut programul”, a declarat Marius Baciu.

