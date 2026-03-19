FCSB, vot surpriză la alegerile FRF. Mihai Stoica a dat detalii: “E secret, dar tot îl voi dezvălui”

FCSB a avut un vot surpriză la alegerile FRF, desfăşurate pe 19 martie, la “Casa Fotbalului”. După ce Gigi Becali a transmis că echipa sa nu l-a votat pe Răzvan Burleanu, Mihai Stoica a oferit detalii şi despre celelalte voturi.
Concret, MM a dezvăluit că l-a votat şi pe Andrei Nicolescu, la alegerile privind reprezentanţii Ligii 1 în Comitetul Executiv. Primul vot a fost acordat lui Valeriu Argăseală.
FCSB, vot surpriză la alegerile FRF: Andrei Nicolescu
Mihai Stoica a ţinut să-şi dezvăluie votul, deşi acesta a fost unul secret. MM a transmis că i-a oferit încredere lui Andrei Nicolescu, rivalul de la Dinamo. Preşedintele “câinilor” a adunat în total doar patru voturi, iar cei aleşi în Comitetul Executiv au fost Valeriu Argăseală, de la FCSB, şi Alexandru Meszar, de la UTA, ambii având 13 voturi.
“Gigi (n.r – Becali) a vrut să meargă el, dar am zis: ‘Lasă, că mă sacrific eu’. Da, am fost în cele 5 voturi (n.r – pentru Ilie Drăgan).
În plus, e votul secret, dar am să-l dezvălui acum. La reprezentanții Ligii 1 în Comitetul Executiv erau 3 candidați – Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Nicolescu. Am votat Valeriu Argăseală și Andrei Nicolescu. Deci unul dintre cele 4 voturi primite de Andrei Nicolescu este de la mine.
În felul ăsta, Vali (n.r – Argăseală) a ieșit la egalitate cu Meszar. Nu mi-ar fi plăcut ca Vali să iasă pe locul 2. Bine, n-aveam asta în cap, sub nicio formă”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Răzvan Burleanu a fost reales, marţi, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal. Burleanu, pentru care acesta va fi al patrulea mandat, a fost ales cu o majoritate covârşitoare.
Au fost exprimate la Adunarea Generală a FRF 264 de voturi, dintre care unul a fost anulat. Adrian Mititelu a părăsit întâlnirea înainte de startul procesului de votare. Răzvan Burleanu a primit 258 de voturi, iar contracandidatul său, Ilie Ştefan Drăgan, a primit doar 5.
În urma votului, componenţa forului decizional este următoarea:
Răzvan Burleanu – preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – prim-vicepreşedinte FRF, Cristian Petrean – vicepreşedinte FRF, reprezentant al fotbalului amator, Valeriu Argăseală şi Alexandru Meszar – reprezentanţi ai cluburilor din Liga 1, Bogdan Bălănescu şi Cristi Tănase – reprezentanţi ai cluburilor din Liga 2, Mihai Dăscălescu şi Florin Spînu – reprezentanţi ai cluburilor din Liga 3, Alin Cioban – reprezentant al fotbalului feminin, Cristian Vornicu – reprezentant al fotbalului în sală, Cătălin Cighir – reprezentant al cluburilor cu activitate exclusivă de copii şi juniori, Emilian Hulubei – preşedintele sindicatului fotbaliştilor, Kyros Vassaras – preşedinte CCA, Mihai Stoichiţă – preşedinte Comisia Tehnică FRF.
