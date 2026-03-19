FCSB, vot surpriză la alegerile FRF. Mihai Stoica a dat detalii: “E secret, dar tot îl voi dezvălui”

FCSB a avut un vot surpriză la alegerile FRF, desfăşurate pe 19 martie, la “Casa Fotbalului”. După ce Gigi Becali a transmis că echipa sa nu l-a votat pe Răzvan Burleanu, Mihai Stoica a oferit detalii şi despre celelalte voturi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, MM a dezvăluit că l-a votat şi pe Andrei Nicolescu, la alegerile privind reprezentanţii Ligii 1 în Comitetul Executiv. Primul vot a fost acordat lui Valeriu Argăseală.

Mihai Stoica a ţinut să-şi dezvăluie votul, deşi acesta a fost unul secret. MM a transmis că i-a oferit încredere lui Andrei Nicolescu, rivalul de la Dinamo. Preşedintele “câinilor” a adunat în total doar patru voturi, iar cei aleşi în Comitetul Executiv au fost Valeriu Argăseală, de la FCSB, şi Alexandru Meszar, de la UTA, ambii având 13 voturi.

“Gigi (n.r – Becali) a vrut să meargă el, dar am zis: ‘Lasă, că mă sacrific eu’. Da, am fost în cele 5 voturi (n.r – pentru Ilie Drăgan).

În plus, e votul secret, dar am să-l dezvălui acum. La reprezentanții Ligii 1 în Comitetul Executiv erau 3 candidați – Valeriu Argăseală, Alexandru Meszar și Andrei Nicolescu. Am votat Valeriu Argăseală și Andrei Nicolescu. Deci unul dintre cele 4 voturi primite de Andrei Nicolescu este de la mine.