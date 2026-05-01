Filipe Coelho, întrebat de 1 Mai dacă face grătar înainte de Craiova – Dinamo: “Și la mine se sărbătorește”

Universitatea Craiova a organizat conferința de presă premergătoare duelului cu Dinamo din play-off, iar Filipe Coelho nu a scăpat fără să primească o întrebare legată de ziua de 1 mai. Portughezul a spus că nu se pune pronșema ca el și jucătorii săi să se lasă distrași, deși Ziua Internațională a Muncii se sărbătorește și în țara sa.
Craiova și Dinamo se pregătesc pentru un derby incandescent care se anunță crucial în lupta pentru titlu și pentru locurile de cupe europene. Cele două vin după meciul de infarct din Cupa României, în urma căruia oltenii au acces în finala competiției, astfel că tensiunea va fi la cote maxime.
Filipe Coelho, concentrat 100% pe finalul sezonului
Înainte de meciul din Bănie, Coelho a participat la conferința de presă, unde cu ocazia zilei de 1 mai a fost întrebat dacă va petrece timpul alături de jucătorii săi într-un mod diferit. Lusitanul a vrut să transmită un mesaj clar, și anume că echipa sa e concentrată pe finalul de sezon în urma căruia pot aduce primul titlu în Oltenia după 35 de ani.
“(n.r. – Faceți un grătar cu jucătorii de 1 mai?) Nu se pune problema. Le doresc tuturor o zi superbă. Și la mine în țară se sărbătorește, dar pentru mine fotbalul este un stil de viață. Uneori, prin prisma jocului, ratăm momente importante din viețile noastre. Astăzi nu avem voie să ne relaxăm și nu o vom face deloc până la finalul campionatului“, a spus antrenorul portughez.
În ceea ce privește partida propriu-zisă, Coelho a vorbit despre partida extrem de dificilă care îi așteaptă pe jucătorii săi, punctând calitățile din jocul alb-roșiilor.
“Este un meci foarte important, împotriva unei echipe contra căreia am jucat în zilele trecute. Știm că au o echipă valoroasă care vrea să obțină victoria în campionat. Știm că pot juca în sisteme diferite și că au jucători care pot dezechilibra oricând jocul.
Sunt foarte puternici la fazele fixe, în ultima partidă au avut două cornere. La unul ne-a salvat Laurențiu Popescu, dar la celălalt am primit gol. Îi cunoaștem foarte bine, dar și ei ne cunosc. Aceste detalii și determinarea vor decide partida. Nu trebuie să ne pierdem concentrarea nici măcar o secundă în timpul jocului.
Obiectivul nostru nu este să-i sabotăm pe cei de la Dinamo, obiectivul nostru este să ne focusăm pe treaba noastră. Trebuie să fim la un nivel foarte ridicat pentru a câștiga. Bătălia noastră este doar cu noi înșine. Trebuie să ne îmbunătățim jocul. Nu a fost niciodată o luptă împotriva altora, ci doar împotriva noastră“, a mai spus portughezul.
Universitatea Craiova – Dinamo se va disputa duminică de la ora 21:00 și va fi arbitrată de Szabolcs Kovacs, o decizie intrigantă luată de CCA.
- Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana ţinteşte a patra victorie la rând în play-out. Echipele probabile
- Lovitură de patru milioane de euro dată de Rapid: “Vine ofertă până la terminarea play-off-ului”
- Anunţ de ultim moment despre Marian Aioani, înainte de Rapid – CFR Cluj. Ce se întâmplă cu titularul lui Costel Gâlcă
- Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă”
- Jucătorul de la FCSB care e OUT pentru meciul cu Csikszereda. Nu a făcut deplasarea la Miercurea Ciuc