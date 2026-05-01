Filipe Coelho, întrebat de 1 Mai dacă face grătar înainte de Craiova – Dinamo: “Și la mine se sărbătorește”

Universitatea Craiova a organizat conferința de presă premergătoare duelului cu Dinamo din play-off, iar Filipe Coelho nu a scăpat fără să primească o întrebare legată de ziua de 1 mai. Portughezul a spus că nu se pune pronșema ca el și jucătorii săi să se lasă distrași, deși Ziua Internațională a Muncii se sărbătorește și în țara sa.

Craiova și Dinamo se pregătesc pentru un derby incandescent care se anunță crucial în lupta pentru titlu și pentru locurile de cupe europene. Cele două vin după meciul de infarct din Cupa României, în urma căruia oltenii au acces în finala competiției, astfel că tensiunea va fi la cote maxime.

Filipe Coelho, concentrat 100% pe finalul sezonului

Înainte de meciul din Bănie, Coelho a participat la conferința de presă, unde cu ocazia zilei de 1 mai a fost întrebat dacă va petrece timpul alături de jucătorii săi într-un mod diferit. Lusitanul a vrut să transmită un mesaj clar, și anume că echipa sa e concentrată pe finalul de sezon în urma căruia pot aduce primul titlu în Oltenia după 35 de ani.

“(n.r. – Faceți un grătar cu jucătorii de 1 mai?) Nu se pune problema. Le doresc tuturor o zi superbă. Și la mine în țară se sărbătorește, dar pentru mine fotbalul este un stil de viață. Uneori, prin prisma jocului, ratăm momente importante din viețile noastre. Astăzi nu avem voie să ne relaxăm și nu o vom face deloc până la finalul campionatului“, a spus antrenorul portughez.

În ceea ce privește partida propriu-zisă, Coelho a vorbit despre partida extrem de dificilă care îi așteaptă pe jucătorii săi, punctând calitățile din jocul alb-roșiilor.