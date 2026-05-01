Motivul pentru care delegarea lui Szabolcs Kovacs la derby-ul cu Craiova le dă fiori “câinilor”!

Dinamo are o statistică înfiorătoare cu Szabolcs Kovacs (38 de ani) la centru. Fratele lui Istvan Kovacs va arbitra derby-ul dintre Universitatea Craiova şi Dinamo, care se dispută pe stadionul Ion Oblemenco duminică, de la ora 21:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit statisticianului Liviu Manolache, de la LPF, Dinamo a pierdut toate cele 7 meciuri disputate în campionat, în deplasare, cu Szabolcs Kovacs la centru.

Szabolcs Kovacs a primit critici dure după ce a arbitrat derby-ul Clujului, câştigat de CFR Cluj cu 1-0 contra formaţiei antrenate de Cristiano Bergodi. În minutul 77 al derby-ului Clujului a avut loc o fază controversată. Karlo Muhar a intrat prin alunecare la Dan Nistor, iar arbitrul Szabolcs Kovacs a lăsat impresia că vrea să îi dea cartonaş galben jucătorului de la CFR Cluj. Ar fi fost al doilea al croatului, după cel primit în minutul 52, ceea ce ar fi dus la eliminarea sa. Iulian Cristea, fundaşul lui U Cluj, susţinea după meci că Szabolcs Kovacs ar fi fost atenţionat din camera VAR să nu îi dea cartonaş galben lui Muhar, lucru care ar încălca protocolul arbitrajului video.

Derby-ul dintre Universitatea Craiova şi Dinamo este extrem de important pentru ambele echipe. Craiova luptă pentru titlu, fiind lider în Liga 1, cu 42 de puncte, în timp ce Dinamo are nevoie de puncte pentru a-şi asigura prezenţa la barajul pentru Conference League. Dinamo, care vine după victoria cu 3-1 din derby-ul cu Rapid, e pe locul 4 în campionat, cu 34 de puncte.