Toni Kroos, aproape de revenirea la Real Madrid. Ce rol ar urma să aibă fostul “galactic”

Retras din activitate din 2024, după zece ani petrecuţi la Real Madrid, fostul mijlocaş german Toni Kroos ar putea reveni la „Merengues”, potrivit informaţiilor publicate de The Athletic.
La 36 de ani, fostul mijlocaş german a rămas apropiat de clubul spaniol, care ar fi dorit să-i prelungească acordul în urmă cu doi ani, iar în prezent au loc discuţii privind o posibilă nouă colaborare.
Toni Kroos, aproape de revenirea la Real Madrid
Campionul mondial din 2014 şi de cinci ori câştigător al Ligii Campionilor cu Real Madrid ar putea avea un destin similar cu cel al lui Zinedine Zidane, potrivit publicaţiei americane.
El ar începe într-un rol de consilier, reprezentând în acelaşi timp clubul la evenimente oficiale. De asemenea, ar putea lucra mai îndeaproape cu lotul, înainte de a evolua treptat către un post de antrenor, dacă ar dori acest lucru.
Deocamdată, fostul mijlocaş se bucură de timpul petrecut cu familia, moderează un podcast împreună cu fratele său Felix şi se ocupă de Toni Kroos Academy, cu sediul în Madrid.
Mijlocaşul Toni Kroos şi-a încheiat, la 34 de ani, fabuloasa carieră acasă, în Germania, cu o înfrângere în faţa Spaniei, în sferturile de finală ale Euro 2024.
Toni Kroos a adunat 112 de meciuri la echipa națională a Germaniei, în care a reușit să marcheze 17 goluri. A atins cea mai mare cotă de piață în anul 2018, atunci când valora suma de 80 de milioane de euro.
De-a lungul carierei, Toni Kroos a cucerit nu mai puţin 28 de trofee, printre care o Cupă Mondială şi şase trofee Champions League.
- Primul transfer realizat de U Cluj pentru sezonul viitor. Suma plătită de clujeni pentru internaţonalul român
- Filipe Coelho, întrebat de 1 Mai dacă face grătar înainte de Craiova – Dinamo: “Și la mine se sărbătorește”
- Luka Modric şi-a decis viitorul, înainte de participarea la Campionatul Mondial 2026. Anunţul italienilor
- Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana ţinteşte a patra victorie la rând în play-out. Echipele probabile
- Adrian Mutu e pe lista scurtă a unui club din Serie A! “Briliantul”, aproape să antreneze în premieră în Italia