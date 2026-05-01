Primul transfer realizat de U Cluj pentru sezonul viitor. Suma plătită de clujeni pentru internaţonalul român

U Cluj a realizat primul transfer pentru sezonul viitor. Andrei Coubiş (22 de ani) va continua la formaţia condusă de Cristiano Bergodi şi din vară.

Tânărul fundaş central, care a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională în luna martie, a impresionat la U Cluj. El a fost împrumutat în iarnă de clujeni, de la Sampdoria.

Conform gsp.ro, U Cluj va plăti suma de 125.000 de euro către italienii de la Sampdoria pentru transferul definitiv al lui Andrei Coubiş. Cele două cluburi au ajuns la un acord privind mutarea internaţionalului român încă din iarnă.

Concret, transferul definitiv al lui Coubiş la U Cluj se realiza automat în momentul în care fundaşul bifa cel puţin 12 meciuri în tricoul clujenilor. În acest context, oficialii “Şepcilor roşii” se vedeau obligaţi să achite suma stabilită în protocol cu cei de la Sampdoria, de 125.000 de euro.

Andrei Coubiş a devenit titular indiscutabil la U Cluj, în a doua parte a sezonului. Tânărul fundaş a bifat 15 partide sub comanda lui Cristiano Bergodi, reuşind să marcheze două goluri şi să ofere o pasă decisivă.