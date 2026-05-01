Primul transfer realizat de U Cluj pentru sezonul viitor. Suma plătită de clujeni pentru internaţonalul român

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 15:04

Andrei Coubiş, la U Cluj, în timpul unui meci cu FCSB/ Sport Pictures

U Cluj a realizat primul transfer pentru sezonul viitor. Andrei Coubiş (22 de ani) va continua la formaţia condusă de Cristiano Bergodi şi din vară.

Tânărul fundaş central, care a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională în luna martie, a impresionat la U Cluj. El a fost împrumutat în iarnă de clujeni, de la Sampdoria.

Conform gsp.ro, U Cluj va plăti suma de 125.000 de euro către italienii de la Sampdoria pentru transferul definitiv al lui Andrei Coubiş. Cele două cluburi au ajuns la un acord privind mutarea internaţionalului român încă din iarnă.

Concret, transferul definitiv al lui Coubiş la U Cluj se realiza automat în momentul în care fundaşul bifa cel puţin 12 meciuri în tricoul clujenilor. În acest context, oficialii “Şepcilor roşii” se vedeau obligaţi să achite suma stabilită în protocol cu cei de la Sampdoria, de 125.000 de euro.

Andrei Coubiş a devenit titular indiscutabil la U Cluj, în a doua parte a sezonului. Tânărul fundaş a bifat 15 partide sub comanda lui Cristiano Bergodi, reuşind să marcheze două goluri şi să ofere o pasă decisivă.

Andrei Coubiş urmează să semneze un contract valabil pe trei sezoane cu cei de la U Cluj. Înainte de transferul la formaţia din Ardeal, tânărul fundaş a fost curtat cu insitenţă de Dinamo, în vară, însă a refuzat transferul sub comanda lui Zeljko Kopic.

La momentul respectiv, Dinamo era dispusă să achite suma de 200.000 de euro pentru a obţine semnătura lui Coubiş. Sampdoria era de acord cu oferta, însă fundaşul a refuzat să vină în Liga 1. Ulterior, jumătate de sezon mai târziu, tânărul stopper a acceptat să joace în fotbalul românesc pentru U Cluj.

Conform sursei citate anterior, U Cluj pregăteşte şi alte transferuri în perioada de mercato de vară. Oficialii clujeni, alături de Cristiano Bergodi, vor să aducă jucători din străinătate, aşa cum s-a întâmplat şi în iarnă, când au fost transferaţi Oucasse Mendy şi Jug Stanojev, fotbalişti care s-au impus la formaţia clujeană.

Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamenteDoi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Reguli noi pentru parcări în București de la 1 mai: cine mai beneficiază de gratuitate
De la FCSB și Steaua la Asia Express? Cunoscutul fotbalist căruia i s-a propus participarea la celebrul show televizat
Filipe Coelho, întrebat de 1 Mai dacă face grătar înainte de Craiova – Dinamo: “Și la mine se sărbătorește”
Luka Modric şi-a decis viitorul, înainte de participarea la Campionatul Mondial 2026. Anunţul italienilor
Csikszereda – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana ţinteşte a patra victorie la rând în play-out. Echipele probabile
Adrian Mutu e pe lista scurtă a unui club din Serie A! “Briliantul”, aproape să antreneze în premieră în Italia
Lovitură de patru milioane de euro dată de Rapid: “Vine ofertă până la terminarea play-off-ului”
VIDEO“E prima dată când am avut 10 polițiști la ușă”. Scandal imens cu un președinte de club în prim-plan
1 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 2 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 3 FotoReacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani 4 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 5 FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi” 6 Gică Hagi e al doilea cel mai bogat selecționer de pe planetă! Singurul antrenor care îi întrece averea “Regelui”
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter