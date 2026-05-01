Primul transfer realizat de U Cluj pentru sezonul viitor. Suma plătită de clujeni pentru internaţonalul român

U Cluj a realizat primul transfer pentru sezonul viitor. Andrei Coubiş (22 de ani) va continua la formaţia condusă de Cristiano Bergodi şi din vară.
Tânărul fundaş central, care a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională în luna martie, a impresionat la U Cluj. El a fost împrumutat în iarnă de clujeni, de la Sampdoria.
Primul transfer realizat de U Cluj pentru sezonul viitor: Andrei Coubiş continuă
Conform gsp.ro, U Cluj va plăti suma de 125.000 de euro către italienii de la Sampdoria pentru transferul definitiv al lui Andrei Coubiş. Cele două cluburi au ajuns la un acord privind mutarea internaţionalului român încă din iarnă.
Concret, transferul definitiv al lui Coubiş la U Cluj se realiza automat în momentul în care fundaşul bifa cel puţin 12 meciuri în tricoul clujenilor. În acest context, oficialii “Şepcilor roşii” se vedeau obligaţi să achite suma stabilită în protocol cu cei de la Sampdoria, de 125.000 de euro.
Andrei Coubiş a devenit titular indiscutabil la U Cluj, în a doua parte a sezonului. Tânărul fundaş a bifat 15 partide sub comanda lui Cristiano Bergodi, reuşind să marcheze două goluri şi să ofere o pasă decisivă.
Andrei Coubiş urmează să semneze un contract valabil pe trei sezoane cu cei de la U Cluj. Înainte de transferul la formaţia din Ardeal, tânărul fundaş a fost curtat cu insitenţă de Dinamo, în vară, însă a refuzat transferul sub comanda lui Zeljko Kopic.
La momentul respectiv, Dinamo era dispusă să achite suma de 200.000 de euro pentru a obţine semnătura lui Coubiş. Sampdoria era de acord cu oferta, însă fundaşul a refuzat să vină în Liga 1. Ulterior, jumătate de sezon mai târziu, tânărul stopper a acceptat să joace în fotbalul românesc pentru U Cluj.
Conform sursei citate anterior, U Cluj pregăteşte şi alte transferuri în perioada de mercato de vară. Oficialii clujeni, alături de Cristiano Bergodi, vor să aducă jucători din străinătate, aşa cum s-a întâmplat şi în iarnă, când au fost transferaţi Oucasse Mendy şi Jug Stanojev, fotbalişti care s-au impus la formaţia clujeană.
