Pep Guardiola, replică savuroasă după ce a fost surprins la un meci de Liga a 3-a, când se juca PSG – Bayern 5-4: “Sunt varză”

Viviana Moraru Publicat: 1 mai 2026, 15:47

Pep Guardiola, în timpul unui meci la Manchester City/ Profimedia

„Cu o zi înainte, m-am uitat la program, PSG-Bayern München, şi mi-am spus ’’ce meci plictisitor’’”, a glumit antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, care a fost zărit în tribune la un meci din liga a treia engleză, chiar în momentul în care se disputa spectaculosul meci din Liga Campionilor.

Spaniolul a fost întrebat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, despre decizia sa de a asista marţi la meciul din League One dintre Stockport County şi Port Vale, în loc să urmărească atractivul meci din turul semifinalelor dintre campioana europeană de la Paris şi Bayern (5-4), fosta sa echipă.

„Cu o zi înainte, m-am uitat la program, PSG-Bayern München, şi mi-am zis: «Ce meci dezastruos». Antrenorii nu sunt buni, Luis (Enrique) şi «Vinny» (Kompany). Sunt chiar varză, jucători de rahat! Aşa că am decis să mă duc acolo. Sunt îndrăgostit de fotbalul englez şi m-am dus să văd Stockport”, a răspuns el, prefăcându-se că îl denigrează.

De fapt, „am urmărit meciul când m-am întors de la Stockport” şi „voi fi pe canapeaua mea” în faţa televizorului pentru returul de miercurea viitoare din Germania, a precizat el.

El face parte dintre cei care preferă să reţină spectacolul oferit, cu două echipe care nu renunţă la stilul lor de joc, mai degrabă decât vulnerabilitatea defensivă de la Parc des Princes. „E frumos. Asta înseamnă fotbalul”, s-a bucurat Guardiola, în cadrul unei conferinţe de presă.

„A fost un meci bun, iar a doua zi (Atlético Madrid-Arsenal, n.r.), într-un stil diferit, a fost şi acela un meci bun”. Manchester City, campioana Europei din 2023, a fost eliminată în acest sezon în optimile de finală de Real Madrid.

