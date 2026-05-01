Pep Guardiola, replică savuroasă după ce a fost surprins la un meci de Liga a 3-a, când se juca PSG – Bayern 5-4: “Sunt varză”

„Cu o zi înainte, m-am uitat la program, PSG-Bayern München, şi mi-am spus ’’ce meci plictisitor’’”, a glumit antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, care a fost zărit în tribune la un meci din liga a treia engleză, chiar în momentul în care se disputa spectaculosul meci din Liga Campionilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spaniolul a fost întrebat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, despre decizia sa de a asista marţi la meciul din League One dintre Stockport County şi Port Vale, în loc să urmărească atractivul meci din turul semifinalelor dintre campioana europeană de la Paris şi Bayern (5-4), fosta sa echipă.

Pep Guardiola, replică savuroasă după ce a fost surprins la un meci de Liga a 3-a, când se juca PSG – Bayern 5-4

„Cu o zi înainte, m-am uitat la program, PSG-Bayern München, şi mi-am zis: «Ce meci dezastruos». Antrenorii nu sunt buni, Luis (Enrique) şi «Vinny» (Kompany). Sunt chiar varză, jucători de rahat! Aşa că am decis să mă duc acolo. Sunt îndrăgostit de fotbalul englez şi m-am dus să văd Stockport”, a răspuns el, prefăcându-se că îl denigrează.

De fapt, „am urmărit meciul când m-am întors de la Stockport” şi „voi fi pe canapeaua mea” în faţa televizorului pentru returul de miercurea viitoare din Germania, a precizat el.

El face parte dintre cei care preferă să reţină spectacolul oferit, cu două echipe care nu renunţă la stilul lor de joc, mai degrabă decât vulnerabilitatea defensivă de la Parc des Princes. „E frumos. Asta înseamnă fotbalul”, s-a bucurat Guardiola, în cadrul unei conferinţe de presă.