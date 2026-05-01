Anunţul despre Claudiu Petrila, după ce jucătorul a părăsit terenul în lacrimi la derby-ul cu Dinamo

Claudiu Petrila (25 de ani) a părăsit terenul în lacrimi, accidentat, în derby-ul pierdut de giuleşteni, 1-3, cu Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul atacant al Rapidului, Robert Niţă (49 de ani), apropiat de conducerea giuleştenilor, a anunţat că Petrila nu va avea nevoie de operaţie. Totuşi, Rapid nu se va putea baza pe el prea curând, Petrila urmând să rateze tot restul sezonului.

Claudiu Petrila nu va fi operat, dar nu va mai juca în acest sezon

“(n.r.: Ce se întâmplă cu Petrila? Merge la operație?) Nu. Eu știu că are o leziune fibrilară. Nu e nevoie de intervenție chirurgicală, tendonul nefiind afectat. Trebuie să facă fizioterapie, dar, din păcate pentru el și pentru Rapid, sezonul acesta nu va mai juca. E o pierdere. E unul dintre jucătorii care atacă poarta direct, care 1 la 1 e foarte bun și e unul dintre cei mai constanți jucători ai Rapidului. Pierzi în poartă, pierzi la mijloc Vulturar, pierzi Petrila în atac, dar caracterele se văd în momentele grele”, a spus Robert Niţă pentru fanatik.ro.

Claudiu Petrila a evoluat în 34 de meciuri pentru giuleşteni în campionat, în acest sezon, reuşind să marcheze 4 goluri şi să ofere 8 assist-uri. A jucat şi în 2 meciuri în Cupa României, marcând un gol în această competiţie.

Cotat la 2.8 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Petrila mai are contract cu Rapid până în vara lui 2028. A evoluat în trecut pentru CFR Cluj şi Sepsi.