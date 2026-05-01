Home | Fotbal | Liga 1 | Anunţul despre Claudiu Petrila, după ce jucătorul a părăsit terenul în lacrimi la derby-ul cu Dinamo

Bogdan Stănescu Publicat: 1 mai 2026, 16:21

Comentarii
Claudiu Petrila, scos de pe teren, accidentat, în derby-ul cu Dinamo / Sport Pictures

Claudiu Petrila (25 de ani) a părăsit terenul în lacrimi, accidentat, în derby-ul pierdut de giuleşteni, 1-3, cu Dinamo.

Fostul atacant al Rapidului, Robert Niţă (49 de ani), apropiat de conducerea giuleştenilor, a anunţat că Petrila nu va avea nevoie de operaţie. Totuşi, Rapid nu se va putea baza pe el prea curând, Petrila urmând să rateze tot restul sezonului.

Claudiu Petrila nu va fi operat, dar nu va mai juca în acest sezon

“(n.r.: Ce se întâmplă cu Petrila? Merge la operație?) Nu. Eu știu că are o leziune fibrilară. Nu e nevoie de intervenție chirurgicală, tendonul nefiind afectat. Trebuie să facă fizioterapie, dar, din păcate pentru el și pentru Rapid, sezonul acesta nu va mai juca. E o pierdere. E unul dintre jucătorii care atacă poarta direct, care 1 la 1 e foarte bun și e unul dintre cei mai constanți jucători ai Rapidului. Pierzi în poartă, pierzi la mijloc Vulturar, pierzi Petrila în atac, dar caracterele se văd în momentele grele”, a spus Robert Niţă pentru fanatik.ro.

Claudiu Petrila a evoluat în 34 de meciuri pentru giuleşteni în campionat, în acest sezon, reuşind să marcheze 4 goluri şi să ofere 8 assist-uri. A jucat şi în 2 meciuri în Cupa României, marcând un gol în această competiţie.

Cotat la 2.8 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Petrila mai are contract cu Rapid până în vara lui 2028. A evoluat în trecut pentru CFR Cluj şi Sepsi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reguli noi pentru parcări în București de la 1 mai: cine mai beneficiază de gratuitate
Observator
Reguli noi pentru parcări în București de la 1 mai: cine mai beneficiază de gratuitate
Radu Miruță, mesaj acid pentru Florin Talpan: „Ridică un semn de întrebare”. Adevărul despre investitorii interesați de Steaua. Exclusiv
Fanatik.ro
Radu Miruță, mesaj acid pentru Florin Talpan: „Ridică un semn de întrebare”. Adevărul despre investitorii interesați de Steaua. Exclusiv
19:15

Ce decizie a luat Voluntari după accidentarea horror a lui Alexandru Gîț
19:10

Omul care a ratat duelul cu Hagi şi Popescu la World Cup 1994 de-abia aşteaptă meciurile de la Mondial: “Grozav”
18:59

LIVE VIDEOAntrenamentul Marelui Premiu de la Miami e ACUM în AntenaPLAY. Cursa e duminică (22:50, Antena 1 şi AntenaPLAY)
18:36

Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
18:06

Lindsey Vonn e “în modul de supravieţuire” şi cu gândul la JO 2030, la 3 luni după accidentarea gravă
17:48

Biletele pentru primul meci al lui Gică Hagi pe banca României vor fi puse în vânzare pe 2 mai. Anunţul FRF
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB 2 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 3 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 4 FotoReacţia lui Gigi Becali când a primit invitaţie la nunta lui Ioan Niculae! Milionarul se însoară la 72 de ani 5 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 6 FCSB, gest superb pentru jucătorul grav accidentat de la Voluntari. Anunțul lui Mihai Stoica: „Îl așteptăm la noi”
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter