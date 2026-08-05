Florin Tănase, făcut praf în direct: „Nu-l mai aduceam înapoi! Aere de superioritate”

Fostul antrenor de la Dinamo, Ioan Andone, a fost critic la adresa lui Florin Tănase, cel care nu ar avea cele mai bune relaţii cu tehnicianul de la FCSB, Marius Baciu.

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Jucătorul de la FCSB a fost ironic după egalul făcut de formaţia bucureştean cu Farul, 2-2, în momentul în care a fost chestionat cu privire la relaţia pe care o are cu antrenorul său.

Ioan Andone îl critică dur pe Florin Tănase

Ioan Andone a fost foarte ferm în momentul în care a vorbit despre Florin Tănase, cel pe care l-a criticat fără menajamente. Fostul campion din Liga 1 crede că jucătorul de la FCSB strică atmosfera prin atitudinea pe care o are şi era mai bine dacă Gigi Becali decidea să nu-l aducă înapoi după ce i-a expirat contractul.

”Pe Tănase nu-l mai aduceam înapoi niciodată. Oricât e el de fotbalist, nu-l aduci să-ți strice un grup și să vină cu aere de superioritate și să ieși de pe teren la 7 goluri primite. Mai ratezi și penalty în momente decisive și o grămadă. Nu-l mai aduceai, îl lăsai să se chinuie prin țările arabe. Acum cine știe dacă mai semna pe bani mulți după, nici arabii nu sunt proști”, a spus Ioan Andone la digisport.

Florin Tănase a avut ofertă din China, dar a preferat în cele din urmă să rămână la FCSB

Florin Tănase a stat câteva săptămâni fără angajament în această vară, iar jucătorul român a fost apoape să semneze un contract pe bani mulţi în China, care i-ar fi adus un venit la nivelul milioanelor de euro.