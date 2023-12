Florinel Coman, savuros după ce Darius Olaru a devenit golgheterul Ligii 1: "Să se ducă mai sus! Doamne Ajută!" - Antena Sport

Florinel Coman a avut un discurs savuros după ce Darius Olaru a devenit golgheterul Ligii 1

Olaru şi Coman au făcut show în partida cu Hermannstadt

Florinel Coman a avut un discurs savuros după ce Darius Olaru a devenit golgheterul Ligii 1. Olaru şi Coman au făcut show în partida cu Hermannstadt.

Darius Olaru a reuşit o „dublă” de senzaţie şi a ajuns la 10 goluri marcate în acest sezon al Ligii 1. Olaru se află pe primul loc în clasament, cu un gol mai mult decât Dan Nistor şi Aurelian Chiţu.

Florinel Coman, savuros după ce Darius Olaru a devenit golgheterul Ligii 1

„Un meci pe care l-am controlat. Am început din primul minut să jucăm un fotbal plăcut, am reuşit să îi blocăm. Ştiam că joacă bine între linii, i-am blocta bine. Am reuşit să dăm gol în prima repriză şi ne-am făcut jocul uşor. Să se ducă cât mai sus, Doamne Ajută! Ne bucurăm pentru el, sper să o ţină tot aşa. Şi eu am crezut că este lovitură liberă, am simţit un contact în spate, aşa cred.