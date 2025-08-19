Doi jucători ai FCSB-ului, incerţi pentru duelul cu Aberdeen. Anunţul lui Mihai Stoica: "Semne de întrebare" - Antena Sport

Închide meniul
Doi jucători ai FCSB-ului, incerţi pentru duelul cu Aberdeen. Anunţul lui Mihai Stoica: “Semne de întrebare”

19 august 2025

Mihai Stoica a anunţat că doi jucători ai FCSB-ului sunt incerţi pentru duelul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Oficialul campioanei a dezvăluit că sunt semne de întrebare în privinţa lui Risto Radunovic şi a lui Adrian Şut.

Cei doi au lipsit şi de la derby-ul cu Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a şasea a Ligii 1. Risto Radunovic a absentat chiar de la ultimele patru partide ale campioanei, după o problemă suferită în urma confruntării tur cu Drita.

Totodată, Mihai Stoica a anunţat că sunt şanse mici ca Denis Alibec să facă deplasarea în Scoţia, pentru duelul tur cu Aberdeen. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a dezvăluit că atacantul nu mai are probleme medicale, însă nu are ritmul necesar pentru a evolua în meciul din Europa League.

“Cred că Rapid e o echipă mai bună de atât. E păcat, dar campionatul e încă la început. Suntem toți concentrați pe Aberdeen și pe ce jucători putem recupera. Am avut câteva absențe. Alibec e bine din punct de vedere medical, dar nu are ritm. Nu cred că va face deplasarea în Scoția. E foarte important să se antreneze foarte bine, ca să-l avem cu FC Argeș și la returul.

Probabil că vor rămâne cei tineri. Sunt doi jucători cu semne de întrebare: Risto Radunovic și Adrian Șut. În rest, toți sunt ok. Am văzut că s-a vorbit mult de Politic. Mai are nevoie de timp pentru a se pune la punct fizic, pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor.

Eu văd limbajul corpului. Când un jucător, din când în când, face stretching, simte nevoia să facă prevenție, e clar că e o psihoză. Este un jucător foarte bun. A demonstrat nu neapărat în Supercupă, ci în dubla cu Drita”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, Mihai Stoica, a vorbit despre Dennis Politic, fostul căpitan al lui Dinamo, care a evoluat vârf împins în derby-ul roş-albaştrilor cu Rapid.

„Am văzut că s-a vorbit mult de Politic, a jucat pe altă poziție, mai are nevoie de timp pentru a putea să se pună la punct fizic, pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor, de lanțul ăsta interminabil.

Se vede, vrea să facă o prevenție și în timpul meciului, deci clar că are psihoza asta. Este de 20-30 de minute acum, dar este un jucător foarte bun și a demonstrat în dubla cu Drita”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.

