Doi jucători ai FCSB-ului, incerţi pentru duelul cu Aberdeen. Anunţul lui Mihai Stoica: "Semne de întrebare" - Antena Sport

Mihai Stoica a anunţat că doi jucători ai FCSB-ului sunt incerţi pentru duelul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Oficialul campioanei a dezvăluit că sunt semne de întrebare în privinţa lui Risto Radunovic şi a lui Adrian Şut.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cei doi au lipsit şi de la derby-ul cu Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a şasea a Ligii 1. Risto Radunovic a absentat chiar de la ultimele patru partide ale campioanei, după o problemă suferită în urma confruntării tur cu Drita.

Doi jucători ai FCSB-ului, incerţi pentru duelul cu Aberdeen

Totodată, Mihai Stoica a anunţat că sunt şanse mici ca Denis Alibec să facă deplasarea în Scoţia, pentru duelul tur cu Aberdeen. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB a dezvăluit că atacantul nu mai are probleme medicale, însă nu are ritmul necesar pentru a evolua în meciul din Europa League.

“Cred că Rapid e o echipă mai bună de atât. E păcat, dar campionatul e încă la început. Suntem toți concentrați pe Aberdeen și pe ce jucători putem recupera. Am avut câteva absențe. Alibec e bine din punct de vedere medical, dar nu are ritm. Nu cred că va face deplasarea în Scoția. E foarte important să se antreneze foarte bine, ca să-l avem cu FC Argeș și la returul.

Probabil că vor rămâne cei tineri. Sunt doi jucători cu semne de întrebare: Risto Radunovic și Adrian Șut. În rest, toți sunt ok. Am văzut că s-a vorbit mult de Politic. Mai are nevoie de timp pentru a se pune la punct fizic, pentru a scăpa de fobia asta a accidentărilor.