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Fostul portar al FCSB-ului îl apără pe Târnovanu după erorile din dubla cu Auda: „Am fost acolo”

Daniel Işvanca Publicat: 2 august 2026, 15:27

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Fostul portar al FCSB-ului îl apără pe Târnovanu după erorile din dubla cu Auda: Am fost acolo”

Jucătorii de la FCSB / Sportpictures

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Ștefan Târnovanu a fost cel mai criticat jucător din tabăra FCSB-ului, după ce gruparea antrenată de Marius Baciu a fost eliminată în turul doi preliminar al UEFA Conference League, de către letonii de la Auda.

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Gigi Becali l-a desființat pe jucătorul evaluat de Transfermarkt la 3 milioane de euro, însă un fost portar al roș-albaștrilor a sărit în apărarea sa.

Răzvan Stanca îl apără pe Târnovanu

Ștefan Târnovanu trece printr-un moment dificil, după ce a fost unul dintre vinovații pentru eliminarea FCSB-ului din UEFA Conference League.

Răzvan Stanca a apărat și el la FCSB și știe cu ce presiune se confruntă jucătorii care evoluează sub comanda lui Gigi Becali.

„N-aș vrea să mă pun în pielea lui. Am fost acolo, știu despre ce e vorba, dar sper să fie doar de moment această evoluție a lui, pentru că în campionatul trecut și la cele două titluri câștigate i se datorează și lui.

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Nu trebuie să-l împovărăm sau să-i dăm în cap acum din cauza unor evoluții mai puțin bune”, a declarat Răzvan Stanca, potrivit gsp.ro.

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