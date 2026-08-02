Noul program al românilor la Europenele de Canotaj. „Tricolorii”, în cinci finale la Varese

15:20 – Finală 8+1 rame mixt – Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Florin Lehaci, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Ștefan Berariu, Amalia Chelaru, Victoria Petreanu (cârmaci);)

Update 11:20: Cursele de la Europenele de Canotaj, suspendate din cauza condițiilor meteo

„World Rowing a anunțat suspendarea, pentru moment, a tuturor curselor programate astăzi la Campionatele Europene de Canotaj de la Varese, din cauza condițiilor meteo severe.

Organizatorii vor comunica programul actualizat imediat ce situația o va permite.

Vom reveni cu informații de îndată ce ne vor fi comunicate de organizatori„, a anunțat Federația Română de Canotaj.

Acest lucru este echivalent cu declararea orelor de start a finalelor în care sunt angrenate echipajele românești, în cazul în care cursele vor mai avea loc astăzi, pe 2 august.

Știrea inițială

Care sunt echipajele României care luptă pentru medalii la Varese

Până la cursele în care românii vor lupta pentru medalii, vor avea loc două finale mici. De la 10:45, Bianca Camelia Ifteni concurează în proba de schif simplu feminin, iar de la 10:55, Cristian Alexandru în cea de schif simplu masculin de para-canotaj.

După ora 13:00, începe lupta pentru medalii a românilor. De la 13:07, intră în scenă echipajul de 8+1 rame masculin, iar de la 13:38 are loc cursa din aceeași probă la feminin.

De la 13:52 va avea loc finala A de la schif simplu masculin. De la 14:25, Marian Enache și Iulia Bălăucă vor concura în cursa de la dublu vâsle mixt, după ce au reușit azi de dimineață să se califice în ultimul act cu cel mai bun timp din seria lor.

La 14:40 va avea loc ultima finală a competiției, unde România luptă cu echipajul de 8+1 rame mixt.

Finalele mari în care concurează echipajele românești la Europenele de Canotaj

13:07 – finală 8+1 rame (masculin) » Claudiu Neamțu, Mateus Cozminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu, Rucsandra Bucșa (cârmaci);

13:38 – finală 8+1 rame (feminin) » Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș, Victoria Petreanu (cârmaci);

13:52- finală schif simplu (masculin) » Mihai Chiruță;

14:25- finală dublu vâsle mixt » Marian Enache, Iulia Bălăucă

14:40 – finală 8+1 rame mixt » Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Florin Lehaci, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Ștefan Berariu, Amalia Chelaru, Victoria Petreanu (cârmaci);

Cele patru medalii câștigate până acum de România la Europenele de Canotaj

Aur: Dublu rame feminin – Simona Radiș și Adriana Adam

Dublu rame masculin – Ștefan Berariu și Florin Lehaci

Argint: 4 rame masculin – Cosmin Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă

Bronz: 4 vâsle feminin – Mariana Dumitru, Emanuela Ciotău, Andrada Moroșanu și Iulia Bălăucă.