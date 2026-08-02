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Constantin Popovici, victorie în etapa de la Mostar la Red Bull Cliff Diving World Series

Andrei Nicolae Publicat: 2 august 2026, 14:24

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Constantin Popovici, victorie în etapa de la Mostar la Red Bull Cliff Diving World Series

Constantin Popovici, la Red Bull Cliff Diving World Series / Instagram @constantin.popovici

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Sportivul Constantin Popovici s-a clasat pe prima treaptă a podiumului la etapa Red Bull Cliff Diving World Series de sărituri în apă de la mare înălţime (27 de metri) de la Mostar.

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În Bosnia şi Herţegovina, Constantin Popovici a totalizat, la finalul celor patru serii de sărituri, 414.9 puncte, devansându-i pe Aidan Heslop (Marea Britanie) – 414.8 puncte şi James Lichtenstein (SUA) – 411.1 puncte.

Popovici, alături de Constantin Preda în Top 5 în clasamentul general la Red Bull Cliff Diving World Series

În clasamentul general, recompensat la finalul sezonului cu Trofeul King Kahekili, sportivul român, pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, se află pe locul trei, cu 55 de puncte.

În acelaşi top, Cătălin Preda, care nu a concurat la Mostar, se află pe locul 4, cu 32 de puncte.

Următoarea etapă a Red Bull Cliff Diving World Series 2026 va avea loc în Italia, la Polignano a Mare, pe 25 septembrie.

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Sursa: News.ro

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