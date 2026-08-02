Adrian Mihalcea surprinde după ce a adunat un punct în 3 etape. Obiectivul trasat la UTA: „Poate par nebun”

UTA Arad a adunat un singur punct după primele trei etape din noul sezon, însă situația nu îl îngrijorează deloc pe antrenorul Adrian Mihalcea.
Tehnicianul „Bâtrânei Doamne” a explicat care este obiectivul pe care și l-a trasat în acest campionat alături de gruparea de pe ”Francisc von Neumann”.
Adrian Mihalcea visează la play-off alături de UTA
UTA nu a câștigat niciun meci în noul sezon, iar gruparea arădeană are un singur punct după primele trei runde. Chiar și așa, tehnicianul Adrian Mihalcea nu renunță la ideea că echipa sa va lupta pentru play-off.
„L-am pierdut pe Oaidă pentru o perioadă lungă de timp. Practic, în momentul de față, stăm în doi mijlocași centrali. Suntem în discuții cu un mijlocaș central și, bineînțeles, suntem în căutarea unui portar.
Eu am pus limita mai sus și m-am gândit la play-off. Poate par nebun, dar încă mă gândesc la play-off și pentru lucrurile acestea trag. Pun niște limite de performanță mai ridicate ca să lucrez sub presiune, mie așa îmi place”.
„Nu văd logica la o clasare mult mai slabă”
„Să ne gândim mai jos de locul 8, într-o situație în care mi-au rămas cei mai valoroși jucători când am reușit locul 7… nu văd logica la o clasare mult mai slabă.
Alexi Pitu nu este 100%. E încă într-un proces de pregătire, la fel și Papeau. Ei au și recunoscut că nu pot juca 90 de minute. Pentru mine ești disponibil atunci când poți juca 90 de minute. Și decide atunci antrenorul cât joacă: 45 de minute, 50. Dar mă bazez pe voința lor, pe calitățile lor și de la meci la meci”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit sport.ro.
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