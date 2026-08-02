Mijlocaș din liga a treia a Italiei pentru Dinamo! Cu cine negociază „câinii” și ce dramă a trăit fotbalistul

Andrei Nicolescu a explicat zilele acestea că nu a încheiat campania de transferuri pentru această vară la Dinamo, iar acum „câinii” sunt în tratative avansate pentru aducerea unui mijlocaș defensiv.

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Rămasă fără Eddy Ganhore, plecat la FCSB, Dinamo este aproape să-l transfere pe fotbalistul care evoluează în liga a treia din Italia și care are o poveste cutremurătoare.

Dinamo, în negocieri cu Bari

Dinamo București este pe cale să aducă un înlocuitor pentru Eddy Gnahore, după ce fotbalistul a luat decizia de a semna cu FCSB. Din informațiile furnizate de prosport.ro, „câinii” negociază cu Bari pentru aducerea lui Matthiass Verreth.

Mijlocașul belgian este pe profilul dorit de Nuno Campos, dar deocamdată negocierile nu pot avansa din pricina sumei de transfer pe care o cer italienii, anunță sursa citată.

Verreth a fost format la academia celor de la PSV Eindhoven, iar în cariera sa a mai evoluat pentru Waasland-Beveren, Kolding IF, FC Eindhoven, Willem II și Brescia.