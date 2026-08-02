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Mijlocaș din liga a treia a Italiei pentru Dinamo! Cu cine negociază „câinii” și ce dramă a trăit fotbalistul

Daniel Işvanca Publicat: 2 august 2026, 14:03

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Mijlocaș din liga a treia a Italiei pentru Dinamo! Cu cine negociază câinii” și ce dramă a trăit fotbalistul

Matthias Verreth / Profimedia

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Andrei Nicolescu a explicat zilele acestea că nu a încheiat campania de transferuri pentru această vară la Dinamo, iar acum „câinii” sunt în tratative avansate pentru aducerea unui mijlocaș defensiv.

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Rămasă fără Eddy Ganhore, plecat la FCSB, Dinamo este aproape să-l transfere pe fotbalistul care evoluează în liga a treia din Italia și care are o poveste cutremurătoare.

Dinamo, în negocieri cu Bari

Dinamo București este pe cale să aducă un înlocuitor pentru Eddy Gnahore, după ce fotbalistul a luat decizia de a semna cu FCSB. Din informațiile furnizate de prosport.ro, „câinii” negociază cu Bari pentru aducerea lui Matthiass Verreth.

Mijlocașul belgian este pe profilul dorit de Nuno Campos, dar deocamdată negocierile nu pot avansa din pricina sumei de transfer pe care o cer italienii, anunță sursa citată.

Verreth a fost format la academia celor de la PSV Eindhoven, iar în cariera sa a mai evoluat pentru Waasland-Beveren, Kolding IF, FC Eindhoven, Willem II și Brescia.

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Drama prin care a trecut Matthiass Verreth

Matthiass Verreth a trăit o adevărată dramă în urmă cu un an de zile, într-un moment în care se afla în cantonament alături de ceilalți coechipieri de la Bari.

Concret, fotbalistul a aflat că unul dintre copiii săi s-a stins din viață brusc, după ce a luat un virus care, într-un timp foarte scurt, i-a fost fatal. El a izbucnit instant în lacrimi, vestea fiind primită în timp ce lua prânzul alături de colegii săi de echipă.

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