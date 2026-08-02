Raul Rusescu a văzut ce se întâmplă la FCSB și nu s-a abținut: „Nu-i înțeleg. Trebuie să-ți asumi”

Raul Rusescu a participat recent în cadrul unei emisiuni unde a vorbit despre mai multe subiecte legate de FCSB, discutând inclusiv despre jucătorii din echipă care se plâng de criticile lui Gigi Becali. Fostul atacant al roș-albaștrilor nu este de acord cu actuala generație și a dezvăluit că și el a trecut prin aceeași situație.

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FCSB se află într-o situație extrem de delicată. Dacă în campionat e pe primul loc cu maximum de puncte după două etape, echipa lui Marius Baciu a fost eliminată din cupele europene încă de la prima „dublă” disputată, scor 3-7 cu FK Auda în turul 2 preliminar Conference League.

Raul Rusescu, mesaj direct pentru jucătorii FCSB-ului

După eșecul din returul contra letonilor, Gigi Becali, patronul echipei, a avut un dicurs extrem de dur la adresa propriilor jucători, principalul „client” fiind Ștefan Târnovanu. De-a lungul timpului, au mai existat și fotbaliști care s-au arătat indignați de declarațiile finanțatorului, însă Raul Rusescu este de altă părere cu ei.

Fostul atacant a recunoscut că fotbaliștii care ajung la FCSB ar trebui să fie conștienți că există riscul să fie criticați și să își asume situația în care se află, ținând cont că pot exista și părți pozitive.

„Nu, nu-i înțeleg. În momentul în care alegi să semnezi și accepți contractul, accepți și riscurile. Există partea frumoasă: când câștigi, când ești aplaudat, când ai un salariu bun și îți faci un viitor, dar vine și partea neplăcută: când te huiduie un stadion întreg, când ești criticat și toate emisiunile discută despre o ratare de-a ta.