Transferul făcut cu AI-ul la FCSB. Gigi Becali: “Ne-am înțeles cu un fundaș dreapta francez!” Cine este

FCSB caută să se întărească în această vară, iar mai mulţi impresari au propus jucători. Aşa este şi cazul lui Shaquil Delos, nume care în cele din urmă a fost transferat de FCSB. Legitimat la Grenoble, Shaquil Delos ar fi fost adus şi cu ajutorul AI, din ce spune Gigi Becali.

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“Da, deja ne-am înțeles cu un fundaș dreapta francez. Nu știu eu, adică mi-a arătat Meme că ei se uită mai mulți, fac selecție din 100. Acum, cu AI-ul ăsta, n-ai treabă. Pui acolo jucători, profil, din 1.000 îți cade la 100, de la 100 la 50 și tot așa. Au selectat unul. Adică, uitându-se la unul, l-au ales pe altul și m-au întrebat pe mine. Au ales unul din ei, numai că de la echipa cealaltă cu care juca ăsta era unul mai bun.

Mai luăm încă 4, am zis că 6 în total. Suntem în negocieri acum cu un atacant, un mijlocaș… ba nu, doi atacanți care sunt pe țeavă și să alegem unul, să vedem cu care ne înțelegem. Negociem și prețul, și salariul jucătorului și, în funcție de valoare, la final, după ce fac ei selecția, îmi arată mie. Și Meme știe deja pe cine aleg eu, știe doleanțele mele. Eu am spus: orice fotbalist care este el trebuie să aibă forță și viteză. După aia le mai vedem.

Se întâmplă să mai iei unul care explodează la 26-27 de ani, s-a mai întâmplat în România asta. Pe fundașul francez dăm bani, nu mulți, foarte puțini bani. Mult mai puțin decât pe Ceara.

Acum să vedem, că a mai apărut un atacant, din ăsta de care îmi place mie. Eu vreau nepoți de-ai lui Avram. Da, e israelian. De asta l-am luat și pe Ofri Arad. Eu vreau din neamul lui Avram, ăștia îmi plac mie”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.