“Fraţii de la Rapid, I love you”. Gică Craioveanu, declaraţie savuroasă despre şansele la titlu ale Universităţii Craiova

Gică Craioveanu a oferit declaraţii despre şansele Universităţii Craiova la titlu, după victoria cu FC Argeş, scor 1-0, din etapa a şasea a play-off-ului. Fostul internaţional crede că oltenii sunt mari favoriţi să devină campioni, la finalul acestui sezon.

Gică Craioveanu a analizat ultimele patru adversare ale Universităţii Craiova şi a transmis că singura echipă care îi mai poate încurca pe olteni este CFR Cluj, în deplasare.

Gică Craioveanu, declaraţie savuroasă despre şansele la titlu ale Universităţii Craiova

Gică Craiovanu a vorbit şi despre duelul cu Dinamo, din runda următoare. Acesta crede că oltenii vor reuşi să iasă neînvinşi din derby-ul cu rivalii din Ştefan cel Mare, care se va disputa duminică, de la ora 21:00.

Craioveanu a transmis că Universitatea Craiova are şanse de 95% să câştige titlul, după ce s-a distanţat la trei puncte în fruntea campionatului. Fostul jucător a avut un mesaj savuros atunci când a vorbit despre duelul cu Rapid, din Giuleşti, din ultima etapă a sezonului.

“95% (n.r. șanse la titlu pentru Craiova). Știi pe ce mă bazez? Trei puncte (n.r. cu Dinamo). Nu cred că ne bate Dinamo în templu (n.r. pe stadionul Ion Oblemenco), e greu să bați la Craiova.