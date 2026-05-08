„Nu-mi amintesc nimic!” Sfertul de la Cupa Mondială cu 12 goluri, în care portarii au făcut insolație

Ionuţ Axinescu Publicat: 8 mai 2026, 14:19

Imagine de la meciul dintre Austria şi Elveţia, de la Mondialul din 1954 / FIFA

Pe 26 iunie 1954 a avut loc meciul cu cele mai multe goluri din istoria Cupei Mondiale. S-a jucat în sferturile de finală ale turneului, între țara gazdă, Elveția, și Austria, la o temperatură insuportabilă, de 40 de grade Celsius la umbră, și pe o umiditate extrem de ridicată. De altfel, duelul a rămas în istorie drept „Hitzeschlacht von Lausanne”, adică „Bătălia de foc de la Lausanne”.

Austria – Elveția 7-5, după ce elvețienii au condus cu 3-0

În fața a 35.000 de spectatori, pe stadionul Olympique de la Pontaise, meciul a fost serios afectat de arșița de afară. După 19 minute, Elveția conducea deja cu 3-0, însă scorul pauzei avea să fie 5-4 pentru Austria, care a marcat de cinci ori între minutele 25 și 34!

Acest „forcing” aproape ireal al austriecilor a fost impulsionat și de mijlocașul Ernst Ocwirk, căpitanul echipei, cel care le-a spus colegilor săi că dacă pierd, vor fi omorâți când ajung acasă. După pauză, s-a mai marcat de trei ori, iar scorul final a fost un istoric 7-5 pentru Austria.

Austria şi Elveţia la Mondialul din 1954 / FIFA

Poți să-mi zici ce vrei, eu nu-mi amintesc nimic!”

Pe lângă cele două echipe, ambele ofensive și spectaculoase, scorul se explică și prin prisma căldurii sufocante, într-o perioadă în care în fotbal nu existau schimbări. Portarul Austriei, Kurt Schmied, un fumător înrăit, a suferit o insolație pe teren, iar la primele trei goluri încasate a fost complet absent. „Pur și simplu nu era acolo”, își amintea colegul său, Theodor Wagner, potrivit publicației When Saturday Comes.

Aparent, Schmied era atât de dezorientat încât maseurul Austriei îl mai ștergea pe frunte, din când în când, cu un burete ud. De asemenea, îi dădea indicații unde se află mingea, pentru că portarul abia se mai ținea pe picioare. De altfel, Schmied a recunoscut, peste ani, că era „groggy”: „Lumea spune că a fost un meci grozav. Poți să-mi spui ce vrei, eu nu-mi amintesc nimic”.

Apărătorul haotic care „alerga fără legătură cu mingea”

Nici portarul elvețian, Eugène Parlier, n-a dus-o mai bine în acea zi de iunie. Nu întâmplător a încasat șapte goluri. „Dintre cele șapte, patru erau imposibil de apărat, două au fost din vina mea și unul din ghinion”, a explicat el.

Nici apărătorul Roger Bocquet n-a fost în apele sale. După ce a primit o lovitură în cap, a început să se plimbe haotic pe gazon. „Alerga fără legătură cu mingea. A trecut prin fața mea fără să mă vadă și a continuat să meargă prin spatele porții”, povestea portarul Parlier. După turneu, Bocquet a fost diagnosticat cu o tumoare la cap, semn că nu doar căldura a fost vinovată în cazul lui. Cert e că elvețianul a fost operat, și-a revenit complet și a trăit până în 1994, la 72 de ani.

Austria, eșec drastic în semifinale

Austria s-a calificat în semifinale, unde însă a trăit o rușine istorică. A pierdut cu 1-6 în fața Germaniei de Vest, la Basel. Ce e drept, și în condițiile în care jucătorii erau epuizați după sfertul cu Elveția. În finala mică, austriecii au câștigat cu Uruguay, 3-1, și au încheiat Mondialul pe podium.

Cât despre gazde, Elveția nu a mai ajuns de atunci în sferturile unui Campionat Mondial. Următoarea lor victorie la turneul final a venit abia în 1994, la Detroit, acel 4-1 în fața României.

