„Nu-mi amintesc nimic!” Sfertul de la Cupa Mondială cu 12 goluri, în care portarii au făcut insolație

Apărătorul haotic care „alerga fără legătură cu mingea”

Nici portarul elvețian, Eugène Parlier, n-a dus-o mai bine în acea zi de iunie. Nu întâmplător a încasat șapte goluri. „Dintre cele șapte, patru erau imposibil de apărat, două au fost din vina mea și unul din ghinion”, a explicat el.

Nici apărătorul Roger Bocquet n-a fost în apele sale. După ce a primit o lovitură în cap, a început să se plimbe haotic pe gazon. „Alerga fără legătură cu mingea. A trecut prin fața mea fără să mă vadă și a continuat să meargă prin spatele porții”, povestea portarul Parlier. După turneu, Bocquet a fost diagnosticat cu o tumoare la cap, semn că nu doar căldura a fost vinovată în cazul lui. Cert e că elvețianul a fost operat, și-a revenit complet și a trăit până în 1994, la 72 de ani.

Austria, eșec drastic în semifinale

Austria s-a calificat în semifinale, unde însă a trăit o rușine istorică. A pierdut cu 1-6 în fața Germaniei de Vest, la Basel. Ce e drept, și în condițiile în care jucătorii erau epuizați după sfertul cu Elveția. În finala mică, austriecii au câștigat cu Uruguay, 3-1, și au încheiat Mondialul pe podium.

Cât despre gazde, Elveția nu a mai ajuns de atunci în sferturile unui Campionat Mondial. Următoarea lor victorie la turneul final a venit abia în 1994, la Detroit, acel 4-1 în fața României.