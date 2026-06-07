Două transferuri ratate la FCSB. Anunțul lui Mihai Stoica: „Dacă ne grăbeam, avem și trei jucători deja”

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre transferurile pregătite la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a transmis că echipa nu va intra într-o licitație pentru transferul lui Stefan Pirgic.

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Mijlocașul de la Zeleznicar Pancevo este dorit și de alte echipe, printre care Viktoria Plzen. Formațiile interesate de Pirgic sunt dispuse să ofere și peste două milioane de euro.

Două transferuri ratate la FCSB

De asemenea, Mihai Stoica a mai declarat că Csikszereda nu a acceptat oferta făcută de FCSB pentru Anderson Ceara. Roș-albaștrii au oferit suma de 350.000 de euro în schimbul brazilianului.

„Dacă oamenii dau 2.000.000, 2.500.000, nu ştiu ce, îţi dai seama că nu ne batem cu ei. Au alte bugete. Cel cu care am discutat, Zvonko Milojkovic, mi-a zis că suntem acolo. Eu n-am de unde să ştiu. N-am discutat cu clubul direct. (n.r. Clubul a spus câţi bani vrea pe el?) Nu.

E logic ca oamenii care au ceva de vânzare să nu se grăbească. Perioada e foarte lungă. Noi nu ne grăbim. Dacă ne grăbeam, aveam şi 3 jucători deja. Nu o să fim atât de idioţi să aruncăm cu banii.