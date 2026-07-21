Nicolae Stanciu, al patrulea meci consecutiv cu gol în China! Românul, decisiv și de la punctul cu var într-un joc de infarct

Nicolae Stanciu a fost iarăși la un nivel ridicat în China și a bifat al patrulea meci consecutiv cu gol marcat pentru cei de la Dalian Yingbo. De această dată, s-a întâmplat într-un joc de Cupă.

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Disputa contra celor de la Henan Songshan Longmen a fost decisă la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 în 120 de minute. Și de la punctul cu var, jucătorul echipei naționale nu a dezamăgit.

Nicolae Stanciu s-a calificat în sferturile Cupei Chinei

Nicolae Stanciu a obținut marți calificarea în faza sferturilor de finală ale Cupei Chinei, după ce a trecut alături de echipa sa de Henan Songshan Longmen, după un joc decis la penalty-uri.

Fotbalistul român a deschis scorul în minutul 9 al partidei, după ce l-a executat pe portarul advers cu un șut din interiorul careului. Zhong Yihao a egalat în minutul 32 și a acesta a fost și rezultatul la finalul a 90, respectiv 120 de minute.

S-a ajuns la loviturile de departajare, acolo unde internaționalul român a executat primul, cu gol, fără emoții. Pedro Maranhao și Abudulam au fost cei care au ratat la gazde.