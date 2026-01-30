Dinamo - Petrolul LIVE TEXT (20:00). "Câinii roşii" pot urca pe primul loc! Echipele probabile - Antena Sport

Dinamo întâlneşte Petrolul în al doilea meci al etapei a 24-a din sezonul regular al Ligii 1. Partida de pe “Arcul de Triumf” se va disputa vineri, de la ora 20:00.

Dinamo caută a treia victorie consecutivă, una care i-ar permite să urce provizoriu pe primul loc. Alb-roşiii au acum 44 de puncte, cu unul mai puţin decât Rapid. Liderul Universitatea Craiova are 46 de puncte.

Dinamo – Petrolul, de la ora 20:00

De partea cealaltă, Petrolul are un singur punct din ultimele cinci meciuri din Liga 1. Ultima victorie a lupilor galbeni a venit pe 1 decembrie, 4-1 cu Metaloglobus.

Astfel că ploieştenii sunt acum pe poziţie de baraj de evitare a retrogradării, pe 13, cu 20 de puncte, cu unul mai puţin decât Unirea Slobozia, echipa de pe 12.

Dinamo se poate bucura de faptul că nu a pierdut niciun meci pe Arcul de Triumf, în perioada 11 decembrie 2023 – 15 februarie 2025.