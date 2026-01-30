Dinamo - Petrolul LIVE TEXT (20:00). "Câinii roşii" pot urca pe primul loc! Echipele probabile - Antena Sport

Dinamo întâlneşte Petrolul în al doilea meci al etapei a 24-a din sezonul regular al Ligii 1. Partida de pe “Arcul de Triumf” se va disputa vineri, de la ora 20:00.
Dinamo caută a treia victorie consecutivă, una care i-ar permite să urce provizoriu pe primul loc. Alb-roşiii au acum 44 de puncte, cu unul mai puţin decât Rapid. Liderul Universitatea Craiova are 46 de puncte.
Dinamo – Petrolul, de la ora 20:00
De partea cealaltă, Petrolul are un singur punct din ultimele cinci meciuri din Liga 1. Ultima victorie a lupilor galbeni a venit pe 1 decembrie, 4-1 cu Metaloglobus.
Astfel că ploieştenii sunt acum pe poziţie de baraj de evitare a retrogradării, pe 13, cu 20 de puncte, cu unul mai puţin decât Unirea Slobozia, echipa de pe 12.
Dinamo se poate bucura de faptul că nu a pierdut niciun meci pe Arcul de Triumf, în perioada 11 decembrie 2023 – 15 februarie 2025.
Aceasta va fi a 99-a întâlnire directă dintre cele două echipe în Liga 1, 57 de victorii fiind în dreptul dinamoviştilor, în timp ce prahovenii s-au impus în 21 de rânduri, alte 20 de partide terminându-se la egalitate.
Dinamo – Petrolul | Echipele probabile
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Soro, Karamoko, Musi
- Petrolul (4-3-3): Krell – Ricardinho, Papp, Guilherme, A. Dumitrescu – Jyry, Dulca, Dongmo – R. Pop, Chică-Roșă, Grozav
