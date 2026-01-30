Mesajul lui Alibek Aliev pentru colegii săi după ce a fost omul meciului în CFR Cluj - Metaloglobus 4-2! - Antena Sport

Alibek Aliev (29 de ani) a fost desemnat omul meciului în partida CFR Cluj – Metaloglobus 4-2. Echipa din Gruia a fost condusă în două rânduri, dar a reuşit să revină şi s-a impus pe finalul partidei.

Alibek Aliev e în mare formă la CFR Cluj. El le-a transmis colegilor săi că CFR trebuie să rămână “umilă”, chiar dacă a ajuns la a cincea victorie la rând în Liga 1.

Alibek Aliev, după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: “Trebuie să rămânem umili”

“Bineînţeles că te pregăteşti mental înainte de meci, dar nu e acelaşi lucru ca atunci când joci cu un adversar de top. Poate că data viitoare vom reuşi să închidem jocul cu o victorie mult mai devreme decât am făcut-o azi.

Toate felicitările echipei pe care am întâlnit-o astăzi. Ne-am făcut treaba până la urmă, sunt foarte fericit.

(n.r: 3 meciuri, 2 assist-uri, 2 goluri) Cu siguranţă e un start foarte bun. Când te simţi acasă undeva, dai tot ce poţi. Am fost primit şi de oraş şi de club în cel mai bun mod posibil.