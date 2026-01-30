Mesajul lui Alibek Aliev pentru colegii săi după ce a fost omul meciului în CFR Cluj - Metaloglobus 4-2! - Antena Sport

Alibek Aliev (29 de ani) a fost desemnat omul meciului în partida CFR Cluj – Metaloglobus 4-2. Echipa din Gruia a fost condusă în două rânduri, dar a reuşit să revină şi s-a impus pe finalul partidei.
Alibek Aliev e în mare formă la CFR Cluj. El le-a transmis colegilor săi că CFR trebuie să rămână “umilă”, chiar dacă a ajuns la a cincea victorie la rând în Liga 1.
Alibek Aliev, după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2: “Trebuie să rămânem umili”
“Bineînţeles că te pregăteşti mental înainte de meci, dar nu e acelaşi lucru ca atunci când joci cu un adversar de top. Poate că data viitoare vom reuşi să închidem jocul cu o victorie mult mai devreme decât am făcut-o azi.
Toate felicitările echipei pe care am întâlnit-o astăzi. Ne-am făcut treaba până la urmă, sunt foarte fericit.
(n.r: 3 meciuri, 2 assist-uri, 2 goluri) Cu siguranţă e un start foarte bun. Când te simţi acasă undeva, dai tot ce poţi. Am fost primit şi de oraş şi de club în cel mai bun mod posibil.
(n.r: Urmează meciul cu UTA, o echipă rivală la un meci cu play-off) Trebuie să rămânem umili. Încă nu cred că am jucat cel mai bun fotbal al nostru. Meciul viitor e foarte important. Trebuie să luăm 3 puncte şi la acel joc”, a declarat Alibek Aliev pentru digisport.ro după CFR Cluj – Metaloglobus 4-2.
Echipa clujeană CFR Cluj a învins vineri, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 24-a din Liga 1.
În Gruia, oaspeţii au deschis scorul în minutul 9, prin Visicm acesta profitând de o uşoară deviere a lui Kun. Cinci minute mai târziu Alibek Aliev a înscris din faţa porţii, unde a primit o pasă excelentă de la Cordea. Oaspeţii nu au renunţat şi Ely Fernandes a ratat de puţin ţinta, în minutul 29, iar la pauză s-a intrat cu scor 1-1. Clujenii au pus presiune pe poarta lui Gavrilaş încă din startul părţii secunde şi Korenica a trimis în bară, în minutul 49, pentru ca bucureştenii să înscrie două minute mai târziu, când Mihai Popa a scăpat în plasă, printre picioare, şutul lui Sîrbu.
Arbitrul Gabriel Mihuleac a arătat punctul cu var în minutul 67, pentru un fault în careu asupra lui Aliev şi Cordea a transformat cu multe emoţii, trăgând slab, dar fiind ajutat de teren, în minutul 70. Însă elevii lui Pancu s-au impus pe final de meci. Korenica a înscris pentru 3-2 în minutul 88, şi Cordea a stabilit rezultatul final, în minutul 89, înscriind pentru CFR Cluj – Metaloglobus 4-2.
CFR a ajuns la 35 de puncte şi este pe locul 8, mai aproape de play-off, în timp ce Metaloglobus e ultima, cu doar 11 puncte.
