"Gata, nu mai vreau!" Vlad Chiricheş şi-a dorit să se retragă, dar a fost întors din drum de Alex Chipciu. Ce s-a întâmplat - Antena Sport

„Am avut momente când am spus că nu mai merge, dar o persoană pe care o ţin minte acolo că m-a înţepat şi mi-a dat curajul să merg mai departe. A fost Chipciu, mi-a spus ‘Cum să renunţi aşa uşor?’. Mi-a dat imboldul asta să merg mai departe. În ultima perioada mă gândesc că mi ar plăcea să mă vădă jucând, la un nivel foarte bun şi îţi dai seama că îi fac mândri şi eu mă simt foarte bine să-i vad că se mândresc cu tatăl lor.

Am avut două zile grele în care am spus ‘Gata, nu mai merge, nu mai vreau’. I-am văzut şi pe cei din familia mea, soţia îmi spunea ‘Nu ştiu, gândeşte-te mai bine, nu cred că e momentul să spui lucrurile astea’. Asta m-a ajutat că alea 2 zile grele să o rumeg bine şi să iau decizia cea mai bună, să lupt. După perioada când am încercat să revin fără intervenţie şi încă am avut dureri am avut două zile mai grele.

Mă pregătesc de ceva săptămâni bine cu echipa, mă simt foarte bine, am forţă, putere„, a declarat Vlad Chiricheş pentru orangesport.ro.

Fostul căpitan al naţionalei României visează cu ochii deschişi şi la EURO 2024. Speră să îl convingă pe Edi Iordănescu că merită să fie convocat în lotul pentru turneul final din Germania.

Doi titulari, OUT de la FCSB, până la finalul sezonului!

Din următoarea etapă, cu Farul, după pauza provocată de meciurile echipelor naţională, primul 11 al celor de la FCSB va suferi modificări majore.

Potrivit eurosport.ro, Joyskim Dawa şi Octavian Popescu, doi dintre jucătorii criticaţi de Gigi Becali după meciul cu Sepsi, nu vor mai prinde primul 11 al echipei. Liderul din Liga 1 are şi soluţii pentru înlocuirea celor doi. Vlad Chiricheş va reveni la FCSB, fundaşul de 34 de ani urmând să evolueze chiar într-un meci amical cu Gloria Buzău, la finalul acestei săptămâni, partidă organizată tocmai pentru ca fundaşul să poată să îşi reintre în ritm. În locul lui Octavian Popescu, FCSB are două soluţii, pentru a putea respecta şi regula U21. Eduard Radaslavescu şi Andrei Pandele sunt variantele din lotul lui Elias Charalambous, Radaslavescu fiind şi cel care are cele mai mari şanse să prindă primul 11 pentru restul play-off-ului.

