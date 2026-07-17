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De ce nu a jucat Jovo Lukic cu Dinamo Kiev? „Sunt șanse mari”

Radu Constantin Publicat: 17 iulie 2026, 9:04

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De ce nu a jucat Jovo Lukic cu Dinamo Kiev? „Sunt șanse mari

Jovo Lukic / Sportpictures

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Absența lui Jovo Lukic din lotul Universității Cluj pentru partida cu Dinamo Kiev a stârnit semne de întrebare, mai ales în contextul în care atacantul bosniac revenise la echipă după vacanță.

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Golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut, care a impresionat și la Campionatul Mondial alături de Bosnia, unde a reușit să înscrie, este în continuare subiectul unor speculații privind un posibil transfer.

Președintele Universității Cluj, Radu Constantea, a explicat că, în acest moment, nu există nicio ofertă care să satisfacă pretențiile financiare ale clubului și a transmis că sunt șanse mai mari ca atacantul să continue în tricoul „șepcilor roșii”.

„Lukic rămâne. Cel puțin la ora actuală, nu sunt discuții avansate și nu putem vorbi despre oferte de care să fim mulțumiți. Sunt șanse mai mari să rămână, dar clar lucrurile se pot schimba rapid. Nu știu dacă va juca împotriva Farului, teoretic, ar putea juca, dar nu știu dacă, după pauza pe care a avut-o de la ultimul meci din America, va fi luat în considerare de staff-ul tehnic. În Europa va trebui să revină cât mai repede”, a declarat Radu Constantea la Digi Sport.

Oficialul ardelenilor a vorbit și despre strategia de mercato a clubului. După cele șapte transferuri realizate în această vară, Universitatea Cluj mai caută întăriri pentru două compartimente.

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„Sunt 2 poziții pe care încercăm să le rezolvăm, am făcut 7 transferuri. Am pierdut doar un jucător important, pe Gertmonas, am completat acel post. E clar că pentru a reuși să ne batem acolo sus va fi nevoie să aducem jucători pe încă o poziție, două. Repet, perioada de transferuri încă e lungă. Vrem să mai aducem un fundaș central și în zona mediană. Nu suntem chiar așa aproape să aducem vreun jucător. Am avut piste, dar au ales alte variante. Nu încercăm să aducem doar pentru număr”, a mai spus președintele Universității Cluj.

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